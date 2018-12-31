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۱۰ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۶

زندانیان زن مسیحی در ندامتگاه شهرری جشن کریسمس گرفتند

زندانیان زن مسیحی در ندامتگاه شهرری جشن کریسمس گرفتند

زندانیان زن مسیحی، جشن کریسمس را ندامتگاه شهر ری جشن گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت واحد فرهنگی ندامتگاه شهرری، مراسمی با حضور مسئول اندرزگاه، مسئول اداره فرهنگی و جمعی ازپرسنل و مددجویان مسیحی برگزار شد.

در این مراسم محمدی مدیر ندامتگاه ضمن تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) و ایام سال نو میلادی گفت: ادیان آسمانی آمده‌اند تا با افراط، خشونت، ظلم و بی‌عدالتی مبارزه کنند و عیسی مسیح نیز همواره بشریت را به عدالت، صلح و آزادگی توصیه می‌فرمود؛ لذا میلاد آن حضرت می‌تواند نویدبخش صلح و همبستگی برای بشر امروز باشد.

در حاشیه این مراسم هدایایی به رسم یادبود به مددجویان مسیحی اهدا گردید و از میهمانان پذیرایی به عمل آمد.

کد مطلب 4500257

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