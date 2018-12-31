زندانیان زن مسیحی در ندامتگاه شهرری جشن کریسمس گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت واحد فرهنگی ندامتگاه شهرری، مراسمی با حضور مسئول اندرزگاه، مسئول اداره فرهنگی و جمعی ازپرسنل و مددجویان مسیحی برگزار شد.

در این مراسم محمدی مدیر ندامتگاه ضمن تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) و ایام سال نو میلادی گفت: ادیان آسمانی آمده‌اند تا با افراط، خشونت، ظلم و بی‌عدالتی مبارزه کنند و عیسی مسیح نیز همواره بشریت را به عدالت، صلح و آزادگی توصیه می‌فرمود؛ لذا میلاد آن حضرت می‌تواند نویدبخش صلح و همبستگی برای بشر امروز باشد.

در حاشیه این مراسم هدایایی به رسم یادبود به مددجویان مسیحی اهدا گردید و از میهمانان پذیرایی به عمل آمد.