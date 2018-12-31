کشف یک کتابفروشی قاچاق دیگر در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دو مرکز دیگر از مراکز قاچاق کتاب، طی روزهای گذشته در تهران شناسایی و پلمب شدند.
یکی از اعضای کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در بیان جزئیات این خبر، به خبرنگار مهر گفت: پس از آنکه روز شنبه، انبار کتابی در خیابان کارگر جنوبی کشف و از آن ۴ نیسان وانت کتاب قاچاق از آن استخراج شد، یک مرکز دیگر، یک کتابفروشی در خیابان انقلاب که مکانش روبروی دبیرخانه دانشگاه تهران قرار داشت و به عرضه آثار قاچاق میپرداخت نیز کشف و از این مرکز هم بهاندازه بار یک نیسانوانت، کتاب قاچاق استخراج شد.
این عضو اتحادیه ناشران درباره چگونگی اطلاع از این مراکز عرضه کتاب قاچاق گفت: همکاران کتابفروش، مترجمان و مولفان ما را از محل این مراکز آگاه کردند. کارگروه صیانت از حقوق ناشران هم با همکاری پلیس امنیت با مجور قضایی وارد عمل شد. ورود به این مراکز و پلمپشان با دستور قاضی انجام شد. به این ترتیب کتابفروشی و انبار غیرمجاز مذکور پلمب شده و کتابهای قاچاقشان هم تخیله شدند.
طبق اطلاعات خبرنگار مهر، مسئولان دو مرکز مورد اشاره هم تحویل مقامات قضایی شدهاند. کتابهای استخراجشده از این دو مرکز نیز به انباری که برای جمعآوری کتابهای قاچاق در نظر گرفته شده، منتقل شدند.
فرایند کشف و پلمب دو مرکز مذکور دو روز پیش انجام شد اما انتقال کتابها دیروز و امروز دوشنبه ۱۰ دی انجام گرفت.
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