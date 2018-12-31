به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مهری مدیرکل دفتر دانش‌پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر در دیدار با اعضای تشکل پدران آسمانی ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) و خیرمقدم به مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره ایت تشکل، گفت: در حال حاضر ۵۸ تشکل شاهد و ایثارگر در تهران و بیش از ۶۰ تشکل نیز در سایر استان‌ها فعالیت می‌کنند.

وی در مورد حمایت‌های قانونی از تشکل‌های شاهد و ایثارگر گفت: اداره کل دفتر دانش‌پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر آمادگی دارد زمینه ثبت قانونی این تشکل‌ها را فراهم کرده و با پشتیبانی از آنها زمینه‌های فعالیت مستمر آنها را مهیا کند؛ ضمن اینکه تشکل‌های شاهد و ایثارگر می‌توانند به‌عنوان اتاق فکر و مجری فعالیت‌های بنیاد نیز ایفای نقش کنند.

مدیرکل دفتر دانش‌پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر، عزت جمهوری اسلامی ایران را مرهون ایثار و فداکاری شهدا و ایثارگران گرانقدر دانست و تأکید کرد: اگر امروز ایران اسلامی در جهان سربلند و سرافراز است، به‌خاطر جانفشانی و ایثار شهدا و ایثارگران است که جانانه از ارزش‌های اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند.

در این دیدار علی بلنج مدیرعامل تشکل پدران آسمانی نیز به ارائه گزارشی از روند شکل‌گیری این تشکل از سال ۸۴ در مشهد مقدس و برگزاری مراسم روز پدر به مناسبت ۱۳ رجب ولادت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) توسط فرزندان شاهد در قبور مطهر شهدا، فعالیت ۱۴ ساله این تشکل و سایر اقدامات و فعالیت‌های آن تا به امروز پرداخت.

همچنین اعضای تشکل پدران آسمانی در جلسه ضمن معرفی، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص بهبود ارتباط دوسویه، توانمندسازی تشکل‌ها، حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران از تشکل‌های شاهد و ایثارگر و فعالیت‌های مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ارائه دادند.

در پایان این نشست پس از بحث و تبادل‌نظر پیرامون مطالب مطروحه، مقرر شد ضمن تشکیل جلسات منظم این تشکل، موضوع احیای جایگاه دبیران استانی تشکل در کل کشور، فعال‌سازی شبکه شهرستانی، احصای اولویت‌های کاری، سازمان‌دهی تشکل ازلحاظ ساختاری و برنامه‌ریزی برای چهل‌سالگی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.