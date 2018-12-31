حمایت سازمان بیمه سلامت از ایده های نو در حوزه درمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی میرشاه ولد، با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت در سالیان گذشته در راستای توجه به وظایف و اهداف بیمه ای اقدامات بسیار مهمی را انجام داده است، گفت: برخی مشکلات بیمه سلامت با استفاده از ایده های جدید توسط کارشناسان و علاقمندان به حوزه سلامت امکان پذیر است. شاید به نظر برسد حل مشکلات سازمانی در هر حوزه ای صرفا به تصمیم گیرندگان کلان کشور مربوط است؛ در حالیکه می توان از ایده های نو توسط افراد صاحب نظر، دانشجویان و کارشناسان استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه برای اداره بهتر جامعه و رسیدن به اهداف برنامه های توسعه ای باید از ظرفیت ایده پردازان و افراد دارای طرح های عملیاتی و از خرد جمعی استفاده بیشتری داشت، افزود: حوزه سلامت یکی از بخش های مهمی است که روزانه افراد بسیاری از جامعه با آن در ارتباط هستند، به ویژه سازمان های بیمه گر که در ارایه خدمات بهداشتی و درمانی نقش کلیدی را ایفا می کنند؛ بنابراین ضروری است برای ارتقا و بهبود ارائه خدمات بیمه سلامت از دیدگاه های تمامی صاحبان ایده برای طرح نظرات خود در این سازمان دعوت کرد.

میرشاه ولد با تاکید بر اینکه رویداد هم اندیشی مهندسی جدیدی در ساختار، فرایندها و خدمات بیمه‌ ای ایجاد می کند، اظهار کرد: این رویداد می تواند در شناسایی و تدوین راهکارهای مناسب برای حل مشکلات فرصت ارزشمندی را فراهم کند. در حال حاضر دنیا به سمت استفاده از ایده های خلاق در هر بخشی پیش می رود، بنابراین زمان تکرارراهکارهای قدیمی و کم اثر بر اساس شرایط روز، گذشته و باید بر اساس تغییرات ایجاد شده در حوزه سلامت و نیازهای روز جامعه از طرح های نو استفاده کرد.

وی اظهار کرد: سازمان بیمه سلامت با تعامل و همکاری فکری با اندیشمندان باید نسبت به حل مشکلات اقدام کند، بدون شک هر بخشی که نسبت به طرح های نو و نظرات مبتکران بی تفاوت بوده و مسیر مناسب را انتخاب نکند، در ادامه دستیابی به اهداف نه تنها موفق نخواهد بود؛ بلکه ممکن است با شکست های جبران ناپذیری روبه رو شود.