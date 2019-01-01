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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۹:۲۰

با حضور معاون اول رئیس جمهور؛

ترمینال مسافربری فرودگاه ایرانشهر افتتاح شد

ترمینال مسافربری فرودگاه ایرانشهر افتتاح شد

ایرانشهر - ترمینال مسافربری فرودگاه ایرانشهر با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور صبح امروز در راس هیاتی از طریق فرودگاه ایرانشهر وارد سیستان و بلوچستان شد و در بدو ورود مورد استقبال رسمی احمد علی موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان و تعدادی دیگر از مسئولان محلی قرار گرفت.

بنابر این گزارش، در بدو ورود معاون اول رئیس جمهور ترمینال مسافربری فرودگاه شهرستان ایرانشهر با ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع زیربنا و ۲۷۵ متر مربع تاسیسات و با اعتباری بالغ بر ۴۹۰ میلیارد ریال با حضور اسحاق جهانگیری به بهره برداری رسید.

در این سفر وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نیرو، رئیس فرودگاه های کشور و رئیس بنیاد مستعضفان معاون اول رییس جمهور را همراهی می کنند.

گفتنی است، بررسی مسائل و مشکلات سیستان و بلوچستان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای استان در شهرستان «قصرقند» امضا تفاهمنامه های همکاری میان دستگاه های مختلف، دیدار با جمعی از معتمدین و نخبگان شهرستان ایرانشهر و شرکت در نشست هم اندیشی با کارآفرینان در شهر زاهدان از جمله دیگر برنامه های سفر یک روزه جهانگیری به سیستان و بلوچستان است.

کد مطلب 4501052

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