ترمینال مسافربری فرودگاه ایرانشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور صبح امروز در راس هیاتی از طریق فرودگاه ایرانشهر وارد سیستان و بلوچستان شد و در بدو ورود مورد استقبال رسمی احمد علی موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان و تعدادی دیگر از مسئولان محلی قرار گرفت.

بنابر این گزارش، در بدو ورود معاون اول رئیس جمهور ترمینال مسافربری فرودگاه شهرستان ایرانشهر با ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع زیربنا و ۲۷۵ متر مربع تاسیسات و با اعتباری بالغ بر ۴۹۰ میلیارد ریال با حضور اسحاق جهانگیری به بهره برداری رسید.

در این سفر وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نیرو، رئیس فرودگاه های کشور و رئیس بنیاد مستعضفان معاون اول رییس جمهور را همراهی می کنند.

گفتنی است، بررسی مسائل و مشکلات سیستان و بلوچستان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای استان در شهرستان «قصرقند» امضا تفاهمنامه های همکاری میان دستگاه های مختلف، دیدار با جمعی از معتمدین و نخبگان شهرستان ایرانشهر و شرکت در نشست هم اندیشی با کارآفرینان در شهر زاهدان از جمله دیگر برنامه های سفر یک روزه جهانگیری به سیستان و بلوچستان است.