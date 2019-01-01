عملیات نصب گادریل در واحد علوم و تحقیقات به زودی آغاز می شود

صالح اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مطالعات کارشناسی شناسایی نقاط حادثه خیز واحد علوم و تحقیقات در مراحل پایانی است، گفت: عملیات اجرای نصب گاردریل در مسیر اتوبوس های دانشجویی به زودی انجام می شود.

وی با بیان اینکه ایمن سازی مسیرهای واحد علوم و تحقیقات به دلیل استقرار برخی دانشکده ها در ارتفاع بالای ۱۸۰۰ متر یک امر ضروری است، افزود: هزینه ایمن سازی جاده ها کمتر از ۵ درصد تاسیس تله کابین است و این امر یکی از الزاماتی است که در هنگام تاسیس جاده باید به آن اولویت داده می شد.

رئیس سازمان رسانه دانشگاه آزاد با اشاره به مطالعات کارشناسی شرکت های پیمانکار برای شناسایی نقاط حادثه خیز برای نصب گاردریل و احداث سرعت گیر در واحد علوم وتحقیقات گفت: از سوی سرپرست واحد علوم و تحقیقات شرکت ها ملزم شده اند تمامی مقررات ایمنی، استاندارد و مجوزهای لازم را از وزارت راه و شهرسازی اخذ کنند.

عضو هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی بر ضرورت انتقال بخش های آموزشی واحد علوم و تحقیقات به زیر ارتفاع ۱۸۰۰ متر تاکید کرد و گفت: بخش های ستادی و پژوهشی به ساختمان ها و ابنیه هایی که بالای ۱۸۰۰ متر ساخته شده اند منتقل می شوند.

اسکندری همچنین از استقرار و سرکشی مستمر نمایندگان کمیته ویژه پیگیری و معاونت پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در ۶ بیمارستانی که مجروحین در آن مستقر هستند خبر داد و تاکید کرد: ارتباط رئیس دانشگاه به صورت حضوری از طریق نمایندگان ویژه و به صورت تلفنی مرتبا با خانوادهای مصدومین این حادثه برقرار است.

وی با بیان اینکه خانواده مصدومان این سانحه چه تعدادی که مرخص شده اند و چه کسانی که روند بهبودی خود را در بیمارستان ها سپری می کنند به هیچ وجه نگران امتحانات خود نباشند، افزود: معاونت آموزش تدابیری برای برگزاری امتحانات این دانشجویان در وقت دیگر اندیشیده است.