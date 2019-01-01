به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان ثبت نام در دوره های آموزشی مهارتی «تفسیر و علوم قرآن»، «کلام و فلسفه»، «معارف فطری» و «روش تحقیق پیشرفته» از سوی دفتر حوزه آزاد جامعهالزهرا (س) اعلام شد.
این دورهها از اول بهمن سال جاری آغاز میشود و تا پایان ترم تحصیلی ادامه دارد.
علاقهمندان برای ثبت نام در این دورهها میتوانند تا پایان دی از ساعت ۸ تا ۱۲ به دفتر حوزه آزاد مراجعه کنند و یا با شماره تلفنهای ۳۲۱۱۲۰۸۱ و یا ۳۲۱۱۲۰۸۲ تماس بگیرند.
هم اکنون، ۸ دوره با موضوعات شرح و تفسیر صحیفه سجادیه، کارگاه ادبیات عربی قرآنمحور، دوره اتحاد عاقل و معقول، دوره آموزش فلسفه، دوره اصول عقاید فطری، دوره کلام و فلسفه، دوره حدیث انتظار با رویکرد قرآنی و دوره بازخوانی صرف و نحو در دفتر حوزه آزاد در حال برگزاری است.
در ترم دوم تحصیلی ۹۸-۹۷، علاوه بر این دورههای موجود، امکان ثبت نام برای دورههای «تفسیر و علوم قرآن»، «کلام و فلسفه»، «معارف فطری» و «روش تحقیق پیشرفته» وجود دارد.
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