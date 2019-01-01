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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۲۷

فراخوان ثبت نام در دوره‌های حوزه آزاد جامعه الزهرا اعلام شد

فراخوان ثبت نام در دوره‌های حوزه آزاد جامعه الزهرا اعلام شد

فراخوان ثبت نام در چهار دوره آموزشی از سوی دفتر حوزه آزاد جامعه‌الزهرا اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان ثبت نام در دوره های آموزشی مهارتی «تفسیر و علوم قرآن»، «کلام و فلسفه»، «معارف فطری» و «روش تحقیق پیشرفته» از سوی دفتر حوزه آزاد جامعه‌الزهرا (س)  اعلام شد.

این دوره‌ها از اول بهمن سال جاری آغاز می‌شود و تا پایان ترم تحصیلی ادامه دارد.

علاقه‌مندان برای ثبت نام در این دوره‌ها می‌توانند تا پایان دی از ساعت ۸ تا ۱۲ به دفتر حوزه آزاد مراجعه کنند و یا با شماره تلفن‌های ۳۲۱۱۲۰۸۱ و یا ۳۲۱۱۲۰۸۲ تماس بگیرند.

هم اکنون، ۸ دوره با موضوعات شرح و تفسیر صحیفه سجادیه، کارگاه ادبیات عربی قرآن‌محور، دوره اتحاد عاقل و معقول، دوره آموزش فلسفه، دوره اصول عقاید فطری، دوره کلام و فلسفه، دوره حدیث انتظار با رویکرد قرآنی و دوره بازخوانی صرف و نحو در دفتر حوزه آزاد در حال برگزاری است.

در ترم دوم تحصیلی ۹۸-۹۷، علاوه بر این دوره‌های موجود، امکان ثبت نام برای دوره‌های «تفسیر و علوم قرآن»، «کلام و فلسفه»، «معارف فطری» و «روش تحقیق پیشرفته» وجود دارد.

کد مطلب 4501449

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