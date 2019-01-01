استعفای وزیر بهداشت مشکلی را حل نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون درمان و بهداشت مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره آخرین اخبار از حادثه آتش سوزی در مدرسه ای در زاهدان، اظهار داشت: آن روز که آن حادثه در مدرسه غیرانتفاعی اسوه حسنه رخ داد متأسفانه مدیر و ناظم آن مدرسه حضور نداشتند و خدمتکار مدرسه داخل بخاری نفتی، نفت ریخت و سپس گالن نفت را کنار بخاری گذاشت و انفجار گالن نفت منجر به این حادثه شد.

وی ادامه داد: همچنین متأسفانه بازرس های آموزش و پرورش منطقه هم کار خود را به درستی انجام نداده بودند؛ چرا که طبق بخشنامه نباید در مدارس از بخاری نفتی استفاده شود.

نماینده مردم زاهدان در مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر این مدرسه غیر انتفاعی است و مبالغ هنگفتی از مردم دریافت می شود و باید ضوابط و استانداردها در مدرسه رعایت شود.

شهریاری تصریح کرد: والدین یکی از دانش آموزانی که در این حادثه، دچار سوختگی شده است، سال قبل چند چراغ دسته دوم ژاپنی به مدرسه اهدا کرده بود و امسال هم روز قبل از حادثه گفته بود که آمادگی این کار را دارد اما مدرسه پیگیری های لازم را در این زمینه نکرده بود.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: قرار است وزیر آموزش و پرورش تخلفات همه افرادی را که در این مسئله دخیل هستند، مورد بررسی قرار دهد و تاکنون هم دو تن از مسئولان این مدرسه بازداشت شده اند.

وی در پاسخ به سوالی درباره استعفای وزیر بهداشت و درمان اظهار داشت: بنده از این موضوع بی خبرم و اطلاعی ندارم.

نماینده مردم زاهدان در واکنش به مطرح شدن اسامی برخی از افراد به عنوان سرپرست وزارت بهداشت و درمان، خاطرنشان کرد: قطعاً رئیس جمهور باید ابتدا استعفای وزیر را بپذیرد و سپس در مورد سرپرست این وزارتخانه بحث صورت گیرد، در حالی که روحانی هنوز استعفای وی را نپذیرفته است.

وی در پایان گفت: برداشت بنده این است که در شرایط و مقطع فعلی، جابجایی وزیر مشکلی را حل نخواهد کرد.