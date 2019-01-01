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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۱۸

سرمربی جدید تیم فوتبال شهرداری ماهشهر قرارداد بست

سرمربی جدید تیم فوتبال شهرداری ماهشهر قرارداد بست

اهواز - سرمربی جدید تیم فوتبال شهرداری ماهشهر ضمن توافق به مسئولان این تیم، برای ادامه رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور با این تیم ماهشهری قرارداد بست.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو مطلق که روز گذشته با مسئولان شهرداری ماهشهر به توافق رسید و به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شد، امروز رسماً با مدیران تیم ماهشهری قرارداد همکاری امضا کرد و کارش را در این تیم استارت زد.

شهرداری ماهشهر هم اکنون با کسب ۱۴ امتیاز در پایان نیم‌فصل اول رتبه یازدهم لیگ یک را به خود اختصاص داده و امیدوار است با نامجو مطلق شرایط بهتری پیدا کند و در جدول بالا بیاید.

نامجو مطلق سابقه سرمربیگری در شهرداری بندرعباس و گل گهر سیرجان را در کارنامه دارد. او چند سال نیز به عنوان دستیار در استقلال تهران کار کرده است.

کد مطلب 4501515

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