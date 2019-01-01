سرمربی جدید تیم فوتبال شهرداری ماهشهر قرارداد بست

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو مطلق که روز گذشته با مسئولان شهرداری ماهشهر به توافق رسید و به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شد، امروز رسماً با مدیران تیم ماهشهری قرارداد همکاری امضا کرد و کارش را در این تیم استارت زد.

شهرداری ماهشهر هم اکنون با کسب ۱۴ امتیاز در پایان نیم‌فصل اول رتبه یازدهم لیگ یک را به خود اختصاص داده و امیدوار است با نامجو مطلق شرایط بهتری پیدا کند و در جدول بالا بیاید.

نامجو مطلق سابقه سرمربیگری در شهرداری بندرعباس و گل گهر سیرجان را در کارنامه دارد. او چند سال نیز به عنوان دستیار در استقلال تهران کار کرده است.