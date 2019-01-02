آهنگساز ایرانی جایزه نخست مخاطبان را در جشنواره هلندی دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین امین تفرشی از آهنگسازان جوان موسیقی کشورمان جایزه نخست مخاطبان و جایزه دوم مسابقه بین المللی آهنگسازی «آلبا روزا ویتور» کشور هلند را دریافت کرد؛ این خبر به تازگی از سوی جشنواره به تفرشی اعلام شده است.

این مسابقه که دوم دسامبر ۲۰۱۸ هر ۲ سال یک بار در قالب فستیوالی به همین نام برگزار می شود در دوره جدید میزبان شرکت کنندگان در سالن کنسرت «گبو» شهر آمستردام بود.

در بخش نهایی مسابقه قطعات پنج آهنگساز از میان تمامی آثار انتخاب شده و در حضور هیات داوران متشکل از آهنگسازان شناخته شده موسیقی معاصر دنیا اجرا می شوند که رامین امین تفرشی نوازنده پیانو با آهنگسازی قطعه «تنها صداست که می‌ماند» با شعر سیمین بهبهانی و ترجمه شیما کلباسی برای تریوی پیانو و خواننده سوپرانو قطعه ای را اجرا کرد که به دلیل اجرای این قطعه موفق علاوه بر دریافت جایزه دوم بخش مسابقه و جایزه اول مخاطبان شد.

فستیوال موسیقی آلبا روزا ویوا در سال ۲۰۰۹ با هدف معرفی و شناساندن آثار آلبا روزا ویوا آهنگساز و نوازنده ویولن تاسیس شد. در این فستیوال تلاش می شود آثار آهنگساز زن در حوزه موسیقی معاصر اجرا و معرفی شود. در هر دوره از این فستیوال نیز آثار فاخر موسیقی کلاسیک توسط تعدادی از نوازندگان بین‌المللی پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

رامین امین تفرشی از جمله هنرمندان جوان موسیقی کشورمان است که نوازندگی پیانو را نزد فریبرز لاچینی آغاز کرد. وی در ادامه فعالیت های خود در حوزه نوازندگی پیانو، از تجربیات و آموزه‌های هنرمندانی چون چیستا غریب، ربکا آشوقیان، وحید گلی و امیر آل‌طاها بهره برد و در حین این آموزش ها نزد مهران روحانی دروس و علوم تئوری موسیقی و آهنگسازی را فراگرفت. وی پس از چندی نزد حامد ثابت به فراگیری اصول آهنگسازی موسیقی فیلم پرداخت و توانست در کنار وی به عنوان دستیار آهنگساز در چندین پروژه سینمایی حضور داشته باشد. تفرشی پس از دریافت مدرک کارشناسی در رشته فیزیک از دانشگاه شهید بهشتی در دانشگاه هنر تهران در رشته آهنگسازی مقطع کارشناسی ارشد زیر نظر استادانی چون امین هنرمند و محمدرضا تفضلی به تحصیل پرداخت و قبل از به اتمام رسیدن این دوره، برای ادامه تحصیل در کنسرواتوار موسیقی آمستردام به هلند عزیمت کرد.