به گفته مجتبی بیگدلی، شرایط فعلی صنعت ساخت وساز موجب شده که عمده سرمایه ها به سایربخش ها مانند سکه ، طلا و ارز حرکت کند.
وی با اشاره به نداشتن هیچ قانونی درزمینه حمایت ازانبوه سازان مسکن، افزود: درحالی که سایرکشورهای همسایه برای ساخت ساختمان های بیش از40 واحد به انبوه سازان خود زمین رایگان می دهند اما درکشورما هرچه تعداد واحدها بیشترباشد مشکلات ساخت و سازافزایش می یابد .
بیگدلی با انتقاد ازعدم نظارت بر افزایش مصالح ساختمانی درطول سال جاری ، تصریح کرد: متاسفانه علی رغم هشدارهای تولید کنندگان و دست اندرکاران حوزه ساخت سازدرمورد افزایش قیمت مصالح ساختمانی درطول سال جاری ، اما به دلیل بی توجهی به این افزایش قیمت؛ قیمت مسکن در فصل زمستان افزایش یافته است.
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