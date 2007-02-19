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۳۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۴۳

سوداگران بابت خرید و فروش هر ملک ساختمانی300 تا400 درصد سود می‌برند

سوداگران بابت خرید و فروش هر ملک ساختمانی300 تا400 درصد سود می‌برند

مجتبی بیگدلی عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان کشور با انتقاد از عدم حمایت دولت از انبوه سازان و تولید کنندگان مسکن ،‌ گفت: درحال حاضر سوداگران بابت خرید و فروش ‌ هر ملک ساختمانی 300 تا 400 درصد سود می‌برند.

عضوهیئت مدیره انجمن انبوه سازان کشوردرگفتگو با خبرنگارمهربا اظهارنگرانی ازشرایط صنعت ساخت وساز در کشور، گفت:‌ متاسفانه هم اکنون بسیاری ازتولید کنندگان و انبوه سازان مسکن به دلیل نامناسب بودن شرایط تولید وعدم حمایت دولت از ساخت وساز در کشوردیگر حاضر به سرمایه گذاری دراین بخش نیستند.

به گفته مجتبی بیگدلی، شرایط فعلی صنعت ساخت وساز موجب شده که عمده سرمایه ها به سایربخش ها مانند سکه ،‌ طلا و ارز حرکت کند.

وی با اشاره به نداشتن هیچ قانونی درزمینه حمایت ازانبوه سازان مسکن،‌ افزود:‌ درحالی که سایرکشورهای همسایه برای ساخت ساختمان های بیش از40 واحد به انبوه سازان خود زمین رایگان می دهند اما درکشورما هرچه تعداد واحدها بیشترباشد مشکلات ساخت و سازافزایش می یابد .

بیگدلی با انتقاد ازعدم نظارت بر افزایش مصالح ساختمانی درطول سال جاری ،‌ تصریح کرد: متاسفانه علی رغم هشدارهای تولید کنندگان و دست اندرکاران حوزه ساخت سازدرمورد ‌افزایش قیمت مصالح ساختمانی درطول سال جاری ، ‌اما به دلیل بی توجهی به این افزایش قیمت؛‌ قیمت مسکن در فصل زمستان افزایش یافته است.
کد مطلب 450187

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