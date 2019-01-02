دو جایزه جشنواره بروکلین آمریکا برای عکاسان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر فیاپ در ایران، در جشنواره عکس بروکلین آمریکا ۲۰۱۸ عکس‌های «تاریکی» از سعید عرب زاده برنده مدال برنز سالن و عکس «شخم زدن» از امین دهقان برنده روبان سالن شدند.

در جشنواره عکس بروکلین آمریکا که در ۶ بخش زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) و انجمن عکاسی آمریکا (PSA) برگزار شد، آثاری از عکاسان عضو کلوپ فوکوس (نمایندگی فیاپ در ایران) در بخش های مختلف پذیرفته شده بودند.

سعید عرب زاده، امین دهقان، رضا عاملی پور، احمد خطیری، امین زمزم، علی سامعی، بهرام یزدان پناه، طالب حیدری، هوتن باباپور و امیرحسین هنرور عکاسانی بودند که با آثار خود در این رویداد حضور داشتند.