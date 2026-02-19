به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز پنجشنبه در مراسمی در پیونگ یانگ پایتخت این کشور، سکان هدایت یک موشک‌انداز چندگانه با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را به دست گرفت و این سلاح را به عنوان یکی از قدرتمندترین سلاح‌های جهان معرفی کرد.

به گزارش این رسانه، این در حالیست که کره شمالی در حال آماده شدن برای برگزاری کنگره کلیدی حزب در ماه جاری (میلادی) است.

کره شمالی تصاویری را از این مراسم منتشر کرد که نشان می دهد کیم جونگ اون رهبر این کشور یک موشک‌انداز سیار را روشن می‌کرد، در حالی که هزاران نفر پرچم‌ های کوچک کره شمالی را تکان می‌ دهند.

خبرگزاری دولتی کره شمالی (KCNA) در گزارش خود در این خصوص اعلام کرد: وی شخصاً یک وسیله نقلیه موشک‌انداز را برای بررسی تسلیحاتی که نمادی از قدرت هستند و در میدان محل برگزاری کنگره باشکوه حزب قرار دارند، هدایت کرد.

کیم گفت که موشک‌ های ۶۰۰ میلی‌متری - ۲ برابر اندازه‌ای که در اکثر سیستم‌ های پرتاب موشک چندگانه یافت می‌شود - به خوبی موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد هستند.