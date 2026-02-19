تمرین آزادسازی کشتی ربوده شده در رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برگزاری رزمایش مرکب دریایی نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه؛ یگان‌های شناور و پروازی و تیم‌های عملیات ویژه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فدراسیون روسیه، عملیات آزادسازی کشتی ربوده شده را تمرین کردند.

در این مرحله پس از ارسال پیام اضطراری کشتی‌های تجاری به مرکز MRCC بندرعباس، ابتدا منطقه عملیات توسط یک فروند بالگرد SH۳D نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و یک فروند بالگرد بل ۴۱۲ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد شناسایی و جستجو قرار گرفت و سپس ناوشکن جمهوری اسلامی ایران «الوند» به‌عنوان ناو سرفرماندهی رزمایش، شناورهای رزمی مستقر در منطقه را برای اجرای عملیات آزادسازی به محدوده مورد نظر گسیل داد.

در ادامه نیروهای عملیات ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مشارکت نیروهای عملیات‌ ویژه نیروی دریایی فدراسون روسیه از هوا و سطح عملیات تصرف را انجام داده و پس از دستگیری دزدان دریایی، عملیات آزاد سازی کشتی را با موفقیت اجرا کردند.