صهیونیستها در صورت ارتکاب حماقت، پاسخی کوبنده دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، نصر الشمری معاون دبیرکل جنبش النجباء عراق گفت: ما به دنبال ارسال پیام اطمینان بخش به رژیم غاصب صهیونیستی نیستیم زیرا مقاومت در برابر آن افتخاری برای ما محسوب می شود.

وی افزود: زمان کنونی زمان صهیونیستها نیست و آنها نمی توانند که به هر بهانه ای مرتکب جنایاتی شوند و پاسخی دریافت نکنند و با مجازاتی روبرو نشوند.

الشمری تاکید کرد: رژیم صهیونیستی به دنبال بهانه تراشی برای انجام تحرکاتی است که در گزارش های رسانه های رژیم صهیونیستی منتشر می شود، است اما در صورت ارتکاب هرگونه حماقتی از سوی این رژیم احمق و کودن، واکنشی کوبنده ای در کار خواهد بود.