  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۵۹

معاون دبیر کل جنبش النجباء:

صهیونیستها در صورت ارتکاب حماقت، پاسخی کوبنده دریافت می کنند

صهیونیستها در صورت ارتکاب حماقت، پاسخی کوبنده دریافت می کنند

معاون دبیر کل جنبش النجباء عراق از پاسخ کوبنده ای که رژیم صهیونیستی در صورت ارتکاب هرگونه حماقتی دریافت خواهد کرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، نصر الشمری معاون دبیرکل جنبش النجباء عراق گفت: ما به دنبال ارسال پیام اطمینان بخش به رژیم غاصب صهیونیستی نیستیم زیرا مقاومت در برابر آن افتخاری برای ما محسوب می شود.

وی افزود: زمان کنونی زمان صهیونیستها نیست و آنها نمی توانند که به هر بهانه ای مرتکب جنایاتی شوند و پاسخی دریافت نکنند و با مجازاتی روبرو نشوند.

الشمری تاکید کرد: رژیم صهیونیستی به دنبال بهانه تراشی برای انجام تحرکاتی است که در گزارش های رسانه های رژیم صهیونیستی منتشر می شود، است اما در صورت ارتکاب هرگونه حماقتی از سوی این رژیم احمق و کودن، واکنشی کوبنده ای در کار خواهد بود.

کد مطلب 4502741

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها