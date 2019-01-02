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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۲۸

رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس به مهر خبر داد؛

بازگشت بیمه تکمیلی تمامی ایثارگران به بنیاد شهید

بازگشت بیمه تکمیلی تمامی ایثارگران به بنیاد شهید

رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس از بازگشت مسئولیت بیمه تکمیلی تمامی ایثارگران شاغل و بازنشسته نهادها به بنیاد شهید به عنوان نتیجه نهایی جلسه امروز نمایندگان ایثارگر با رئیس بنیاد شهید خبر داد.

حسن نوروزی رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر از بازگشت بیمه تکمیلی ایثارگران شاغل و بازنشسته نهادها به بنیاد شهید خبر داد.  

نوروزی درخصوص جلسه امروز نیز توضیح داد: قرار بود در جلسه امروز آقای نوبخت نیز حضور داشته باشند که متاسفانه حضور نیافتند و جلسه با برخی اعضای فراکسیون ایثارگران مجلس و رئیس بنیاد شهید تشکیل شد.  

وی با بیان اینکه شهیدی در جلسه امروز دلیل واگذاری بیمه ایثارگران به نهادهای دیگر را کمبود بودجه بنیاد شهید خوانده بود، تصریح کرد: اما با این وجود نمایندگان مجلس از توضیحات جناب شهیدی قانع نشدند و معتقد بودند که بیمه تمامی ایثارگران اعم از شاغل و بازنشسته هر نهاد، باید بر عهده بنیاد شهید باشد.  

رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس با بیان اینکه قرار است در بودجه سال ۹۸ اعتبار لازم برای بیمه تکمیلی ایثارگران درنظر گرفته شده و به بنیاد شهید اختصاص داده شود، تصریح کرد: با تاکید شدید نمایندگان ایثارگر مجلس مبنی بر لزوم اختصاص بیمه تکمیلی تمامی ایثارگران به بنیاد شهید، نتیجه نهایی بر آن شد که با تامین اعتبار لازم برای این امر در ردیف بودجه سال ۹۸ بنیاد شهید، مسئولیت بیمه تکمیلی ایثارگران مجددا به بنیاد شهید و امور ایثارگران بازگردد.  

نوروزی ادامه داد: قرار است سه شنبه هفته آینده جلسه دیگری با حضور اعضای فراکسیون، رئیس بنیاد شهید و جناب نوبخت برگزار شود و در آن جلسه مسئله تامین بودجه بنیاد شهید برای بیمه تکمیلی مطرح و تعیین شود. بدین جهت که تمامی ایثارگران بتوانند از مزایای بیمه ای یکسان بهره مند شوند.  

وی با بیان اینکه بنیاد شهید مکلف به تأمین بیمه ایثارگران است، اظهار داشت: نمایندگان نیز تا زمان انتقال کامل بیمه ایثارگران به بنیاد، به طور جدی این موضوع را پیگیری خواهند کرد.  

این نماینده مجلس درخصوص موافقت بنیاد شهید با این موضوع نیز عنوان کرد: رئیس بنیاد شهید نیز با توجه به تصمیم جدی نمایندگان مبنی بر لزوم مکلف بودن بنیاد نسبت به بیمه ایثارگران، با این موضوع موافقت کرد.  

نوروزی خاطرنشان کرد: در جلسه سه شنبه هفته آینده نیز با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه میزان بودجه لازم برای بیمه ایثارگران تعیین خواهد شد.  

کد مطلب 4502910
ساناز باقری راد

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    نظرات

    • IR ۲۲:۴۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
      1 0
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      چرا این نوبخت که مسئول اصلی قطع بیمه مکمل ایثارگران است در این جلسه شرکت نکرده است ؟ نوبخت از اولش هم با ایثارگران مخالف بود .
    • محمدی IR ۱۳:۵۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
      1 0
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      سه ماه جلسات و جلسه . به این جلسات ادامه دهید ......

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