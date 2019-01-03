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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۹:۰۵

مهر پیگیری کرد؛

یک موسسه موسیقایی تعلیق شد/ تخلف در انتشار کلیپ

یک موسسه موسیقایی تعلیق شد/ تخلف در انتشار کلیپ

فعالیت موسسه ناشر کلیپ «پاره سنگ» به خوانندگی مهدی یراحی با اعلام دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حالت تعلیق درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار ویدیو کلیپ «پاره سنگ» به خوانندگی مهدی یراحی که توسط موسسه «جام سبز»، دفتر موسیقی وزارت ارشاد به دلیل مغایرت کلیپ ارائه شده برای صدور مجوز با کلیپ منتشر شده و همچنین تغییراتی که نسبت به شعر مجوز داده شده در کلیپ منتشر شده انجام گرفته فعالیت های این موسسه را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در آورد.

خبرها حاکی از آن است که کلیپ منتشر شده با آن چیزی که مجوز آن از سوی دفتر موسیقی وزارت ارشاد صادر شده هم در حوزه تصویر و هم در حوزه شعر دارای مغایرت هایی است که در پی آن دفتر موسیقی وزارت ارشاد در ضمن اعلام تعلیق فعالیت های این موسسه از مدیران آن خواسته برای پاره ای از توضیحات به دفتر موسیقی وزارت ارشاد مراجعه کنند.

کد مطلب 4502962
علیرضا سعیدی

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