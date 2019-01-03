فروشنده ماده مخدر گل در کاشان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مبارزه با سوداگران مرگ، خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر از اولویت های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است.

سرهنگ علی پورکاوه از دستگیری فروشنده ماده مخدر گل در کاشان خبر داد و اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در راستای اجرای طرح امنیت اجتماعی، طرح شناسایی و برخورد با فروشندگان مواد مخدر را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ضمن اشاره به اقدامات تخصصی پلیسی در راستای شناسایی توزیع کنندگان مواد مخدر افزود: ماموران طی هماهنگی با مقام قضایی و با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی یک نفر فروشنده ماده مخدر گل بنام و-ع ۲۹ ساله را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از دستگیری این فروشنده ماده مخدر گل خبر داد و ابراز داشت: پس از دستگیری و در بازرسی از مخفیگاه نامبرده بیش از یک کیلوگرم ماده مخدر آماده عرضه کشف و ضبط شد.

وی از تحویل متهم به مراجع قضایی همراه با پرونده متشکله خبر داد و گفت: مبارزه با مواد مخدر از برنامه های اصلی نیروی انتظامی است چرا که اعتیاد دامن گیر خانواده ها می شود و گاه خسارات جبران ناپذیری را به انسان تحمیل می کند.