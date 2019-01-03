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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۵۳

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان:

فروشنده ماده مخدر گل در کاشان دستگیر شد

فروشنده ماده مخدر گل در کاشان دستگیر شد

کاشان - فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از دستگیری فروشنده ماده مخدر گل با بیش از یک کیلوگرم ماده مخدر آماده عرضه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مبارزه با سوداگران مرگ، خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر از اولویت های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است.

سرهنگ علی پورکاوه از دستگیری فروشنده ماده مخدر گل در کاشان خبر داد و اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در راستای اجرای طرح امنیت اجتماعی، طرح شناسایی و برخورد با فروشندگان مواد مخدر را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ضمن اشاره به اقدامات تخصصی پلیسی در راستای شناسایی توزیع کنندگان مواد مخدر افزود: ماموران طی هماهنگی با مقام قضایی و با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی یک نفر فروشنده ماده مخدر گل بنام و-ع ۲۹ ساله را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از دستگیری این فروشنده ماده مخدر گل خبر داد و ابراز داشت: پس از دستگیری و در بازرسی از مخفیگاه نامبرده بیش از یک کیلوگرم ماده مخدر آماده عرضه کشف و ضبط شد.

وی از تحویل متهم به مراجع قضایی همراه با پرونده متشکله خبر داد و گفت: مبارزه با مواد مخدر از برنامه های اصلی نیروی انتظامی است چرا که اعتیاد دامن گیر خانواده ها می شود و گاه خسارات جبران ناپذیری را به انسان تحمیل می کند.

کد مطلب 4503362

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