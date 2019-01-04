آماده باش نیروهای برف روب برای جلوگیری ازیخ زدگی معابر شمال تهران

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بدریان با حضور در سایت های برف روبی شمال تهران و نظارت مستقیم بر عملیات برف روبی از شهرداران نواحی خواست با توجه به احتمال یخ زدگی سطح معابر شمالی تهران بدلیل بارش برف و برودت هوا در بامداد روز جمعه ، نسبت به برف روبی کامل معابر و رفع هر گونه آب گرفتگی اقدام کنند، تا از لغزندگی بیش از اندازه سطوح سواره راه و پیاده راه جلوگیری شود .

وی ضمن تقدیر از علمکرد معاونت امور شهری منطقه یک در برف روبی معابر اصلی در ساعات اولیه آغاز بارش، پایش عملیات برف روبی و رفع مشکلات احتمالی را از وظایف اصلی مدیران شهری منطقه دانست وگفت: مدیران شهری باید سطح آمادگی خود را برای عملیات برف روبی در روزهای سرد آتی و زمستانی شمال تهران ارتقا دهند و نسبت به شارژ مجدد مخازن اقدام کنند.

بدریان همچنین از مددسرای ازگل بازدید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد کارتن خواب و بی خانمان در سطح منطقه باسامانه ۱۳۷ تماس بگیرند و اطلاعات مکانی فرد مورد نظر را اعلام نمایند تا نسبت به اعزام گشتهای اورژانس خدمات اجتماعی و اسکان آنها در مدد سرا ها اقدام شود.

سرپرست شهرداری منطقه یک تهران مشارکت شهروندان را در مدیریت شهر به هنگام بارش برف موثر دانست و از آنها درخواست کرد از تردد غیر ضروری در منطقه خودداری نمایند و مدیریت شهری را در برف روبی سطوح جلوی محل سکونت خود و تکانیدن پوشش برف روی درختان همراهی و کمک رسان باشند .

این مقام مسئول در دیدار با سرکلانتر منطقه یک بر همکاری در راستای خدمات رسانی هر چه مطلوب تر به شهروندان تاکید کرد.