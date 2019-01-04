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۱۴ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲

سرپرست شهرداری منطقه یک تهران خبر داد؛

آماده باش نیروهای برف روب برای جلوگیری ازیخ زدگی معابر شمال تهران

آماده باش نیروهای برف روب برای جلوگیری ازیخ زدگی معابر شمال تهران

شمیرانات- سرپرست شهرداری منطقه یک تهران از آماده باش نیروهای برف روب برای جلوگیری از یخ زدگی معابر شمال تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بدریان با حضور در سایت های برف روبی شمال تهران و نظارت مستقیم بر عملیات برف روبی از شهرداران نواحی خواست با توجه به احتمال یخ زدگی سطح معابر شمالی تهران بدلیل بارش برف و برودت هوا در بامداد روز جمعه ، نسبت به برف روبی کامل معابر و رفع هر گونه آب گرفتگی اقدام کنند، تا از لغزندگی بیش از اندازه سطوح سواره راه و پیاده راه جلوگیری شود .

وی ضمن تقدیر از علمکرد معاونت امور شهری منطقه یک در برف روبی معابر اصلی در ساعات اولیه آغاز بارش، پایش عملیات برف روبی و رفع مشکلات احتمالی را از وظایف اصلی مدیران شهری منطقه دانست وگفت: مدیران شهری باید سطح آمادگی خود را برای عملیات برف روبی در روزهای سرد آتی و زمستانی شمال تهران ارتقا دهند و نسبت به شارژ مجدد مخازن اقدام کنند.

بدریان همچنین از مددسرای ازگل بازدید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد کارتن خواب و بی خانمان در سطح منطقه  باسامانه ۱۳۷ تماس بگیرند و اطلاعات مکانی فرد مورد نظر را اعلام نمایند تا نسبت به اعزام گشتهای اورژانس خدمات اجتماعی و اسکان آنها در مدد سرا ها اقدام شود.

سرپرست شهرداری منطقه یک تهران مشارکت شهروندان را در مدیریت شهر به هنگام بارش برف موثر دانست و از آنها درخواست کرد از تردد غیر ضروری در منطقه خودداری نمایند و مدیریت شهری را در برف روبی سطوح جلوی محل سکونت خود و تکانیدن پوشش برف روی درختان همراهی و کمک رسان باشند .

این مقام مسئول در دیدار با  سرکلانتر منطقه یک  بر همکاری در راستای خدمات رسانی هر چه مطلوب تر به شهروندان تاکید کرد.

کد مطلب 4503579

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