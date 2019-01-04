به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه مدیران سابق و جدید حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان هرمزگان با حضور حجت الاسلام والمسلمین عبدالهی معاون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه ‎ قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، مدیران کل سازمان ‎ های تابعه قوه ‎ قضائیه، معاونین دادگستری و جمعی از مسئولین و کارکنان دستگاه قضایی استان هرمزگان برگزار شد.

معاون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در جریان برگزاری این مراسم با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با جایگاه تاریخی و موقعیت حساس شهر بندرعباس با این مضمون که "شاید در میان شهرهای کشور، به جز بندرعباس، شهری نداشته باشیم که تاریخچه بنای آن با مبارزه قهرمانانه مردم با دشمنان خارجی همراه باشد و اساساً شهر بر این اساس شکل گرفته باشد" از نقش مؤثر و سرنوشت ‎ ساز مردم استان هرمزگان در پاسداری از استقلال و سیادت کشور تجلیل کرد.

حجت الاسلام عبدالهی با اعلام این مطلب که دستگاه قضایی به عنوان یگانه ملجاء و پناهگاه تظلم ‎ خواهی مردم، سرمایه اعتقادی کشور است، تصریح کرد: پیشگیری هوشمندانه ضامن سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی است.

وی با تأکید بر این که دستاوردهای دادگستری استان هرمزگان در تسریع روند دادرسی، استفاده از سامانه ‎ های الکترونیک، تفکیک و تخصصی نمودن مناصب، تأمین امکانات مورد نیاز و توسعه زیرساخت ‎ ها، دستگاه قضایی استان هرمزگان را به مجموعه ‎ ای پیشرو و برخوردار از مدیریت جهادی و ارزشی با عملکردی موفق در میان دادگستری ‎ های سراسر کشور مبدل ساخته است، توجه به مبانی و اصول پیشگیری هوشمندانه را زمینه ‎ ساز موفقیت هر چه بیشتر در تحقق اهداف و شتاب ‎ بخشی به ارتقاء سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی عنوان کرد.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه منصب قضاوت، جایگاه برجسته ‎ ای است که هیچ مابه ازائی ندارد، التزام به اصول بی ‎ طرفی و موازین پاکدستی را بسترساز موفقیت در عمل به وظایف قانونی از سوی قضات عنوان کرد.

معاون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: دشمن بر این باور است که اگر بخواهد نظام اسلامی را هدف قرار دهد باید قوه ‎ قضائیه را نشانه بگیرد و بر همین اساس بیشترین حجم عملیات تبلیغاتی آن‌ها از طریق رسانه ‎ ها و شبکه ‎ های مجازی، علیه دستگاه قضایی صورت می ‎ گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین عبدالهی افزود: دشمنی که با ارزش‌های انقلاب در تقابل مستمر است تمام تلاش خود را برای ایجاد فتنه معطوف داشته تا با مهار حرکت پرشتاب انقلاب اسلامی، در جهت براندازی نظام گام بردارد و به همین دلیل از ابتدای شکل ‎ گیری جمهوری اسلامی ایران با توسل به شرارت‌های مختلف و طراحی و اجرای توطئه‌های گوناگون، درصدد نیل به اهداف مذبوحانه خود برآمده است.

وی با تأکید بر ضرورت حضور حداکثری و مستمر مردم در صحنه ‎ های دفاع از آرمان ‎ های انقلاب و با بیان اینکه دشمن می‌داند که حماسه ۹ دی را حرکت خودجوش مردم خلق کرد، اظهار کرد: دشمنان نظام اسلامی در فتنه ۸۸ کار نظام را تمام شده می ‎ دانستند، اما ناگهان با حضور گسترده مردم همیشه ‎ بیدار ایران اسلامی در پاسداری از ارزش ‎ ها، نقشه ‎ های شوم دشمن نقش بر آب شد و اهداف طراحی شده توسط اتاق فکر معاندین به سرنوشت محتوم توطئه ‎ های پیشین دچار شد.

معاون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه ‎ قضائیه یادآور شد: از این رو دشمن تمام توان خود را به منظور طراحی و اجرای فتنه جدید متمرکز ساخته و در صدد برآمده تا از طریق ناکارآمد جلوه دادن نظام، گسترش ناهنجاری ‎ ها و آسیب ‎ های اجتماعی و هجمه گسترده رسانه‌ای بر علیه ارکان و شخصیت ‎ های نظام به ویژه مسئولین قوه ‎ قضائیه و همچنین با تخطئه سیاست ‎ های موفقیت ‎ آمیز کشور عملاً مردم را در مقابل نظام قرار دهد و به همین منظور تمام امکانات سخت ‎ افزاری و نرم ‎ افزاری خود را بسیج کرده تا خدمات قابل توجه مسئولین قضایی، نیروهای امنیتی و دیگر کارگزاران نظام را بی ‎ اهمیت جلوه دهد.

حجت الاسلام والمسلمین عبدالهی با تأکید بر اینکه مبنای عمل در قوه ‎ قضاییه، قانون است، یادآور شد: بسیاری از شبهات و شایعات دشمن با هدف مخدوش جلوه دادن واقعیات و ترسیم روایات ساختگی از رویدادهای قضایی کشور صورت می ‎ گیرد.

وی با اعلام این مطلب که تبلیغات پوشالی دشمن بر علیه دستگاه قضایی ریشه در استیصال جبهه استکبار در تقابل با ولایتمداری قضات و کارکنان قوه ‎ قضائیه و مبارزه گسترده این مجموعه با مظاهر فساد دارد، خاطرنشان کرد: مقابله با توطئه معاندین و موفقیت در عمل به وظایف قانونی، ارتقاء ساز و کارهای نظارتی و انسداد روزنه ‎ های نفوذ را ضرورتی اجتناب ناپذیر می ‎ سازد.

در پایان مراسم حجت ‎ الاسلام والمسلمین عبداللهی از خدمات علی حسنوند مدیریت سابق حفاظت و اطلاعات دادگستری هرمزگان تقدیر و تشکر و طی حکمی عارف اکبری را به عنوان مدیریت جدید حفاظت و اطلاعات دادگستری هرمزگان معرفی شد.