وضعیت حوزه سلامت بعد از استعفای وزیر/هزینه ها باید کنترل شود

محمدرضا ظفرقندی، در حاشیه بیست و ششمین مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران در سالن اجلاس سران، در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح دلایل استعفای وزیر بهداشت پرداخت و گفت: وزیر انتظاراتی داشت که تامین نمی شد و برنامه هایش متوقف شده بود.

وی با عنوان این مطلب که طرح تحول سلامت یکی از شاخص های عمده کار دولت روحانی بود که با چالش های جدی مواجه شده بود، افزود: طبیعی بود که این شرایط با روحیه وزیر همخوانی نداشت، اما کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی، ادامه داد: وزیر بهداشت، از یک حد پایین تر آمادگی سازگاری با این مشکلات را نداشت و عقبگرد در طرح تحول سلامت را نمی پذیرفت و چاره ای جز جدایی نداشت.

ظفرقندی با تاکید بر این مطلب که سازمان برنامه و بودجه در تنظیم بودجه ها مجبور است که همه کشور را ملاحظه کند، گفت: بخش سلامت هم یکی از همین اجزاست.

سرپرست سازمان نظام پزشکی، با اشاره به انتصاب سرپرست وزارت بهداشت، افزود: آمدن دکتر نمکی، احتمالا می تواند هماهنگی بیشتری با سازمان برنامه و بودجه، برای پیشبرد برنامه های حوزه سلامت داشته باشد.

وی اظهارداشت: این هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه، با روحیه افراد سازگاری دارد و سرپرست وزارت بهداشت می تواند با کنترل هزینه ها، حوزه سلامت را سامان بدهد.

ظفرقندی در ادامه با عنوان این مطلب که مشکل اساسی در حوزه سلامت کمبود بودجه است، افزود: البته کنترل هزینه ها و جلوگیری از هرز رفتن هزینه ها، مسئله مهمی است که باید با بودجه آن را ساماندهی کنیم.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی، با تاکید بر این موضوع که کنترل هزینه ها و جلوگیری از هرز رفتن هزینه ها باید در دستور کار وزارت بهداشت قرار بگیرد، تصریح کرد: درمان مردم باید با مانورها و روش هایی که انجام می شود، تنظیم گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از پانل های مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، مشکلات و چالش های طرح تحول سلامت، بودجه وزارت بهداشت، وضعیت بیمه ها و...، با حضور افراد صاحب نظر در حوزه سلامت، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.