رشد مقالات ایران در سال ۲۰۱۸ در میان کشورهای نوظهور اقتصادی

جعفر مهراد بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال ۲۰۱۸، تولید مقالات علمی در جهان رشد بی‌سابقه‌ای داشته است و بخش مهمی از این رشد به اقتصادهای نوظهور تعلق دارد.

وی افزود: بیشترین افزایش در بروندادهای علمی در سال ۲۰۱۸ توسط اقتصادهای نوظهور صورت گرفته است که در این بین پاکستان با ۲۱ درصد رشد در صدر جدول قرار دارد.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تاکید کرد: پژوهشگران و سیاستگذاران علمی کشورها که داده های مربوط به تولیدات علمی را دنبال می کنند به خوبی از حجم مالکیت فکری و تجارت علم توسط تامسون رویترز اگاهی دارند. این کمپانی در سال ۲۰۱۶ به کلاریویت آنالیتیکس واگذار شد که هدف آن تمرکز بر پژوهش های علمی، تحلیل اختراعات و استانداردهای تنظیمی، حفاظت از علائم تجاری، دانش دارویی و زیست فناوری، حفاظت از علائم تجاری دامنه و مدیریت IP است.

مهراد خاطرنشان کرد: طبق آمارهای موجود، سال ۲۰۱۸ یک روند بین المللی را در افزایش بروندادهای علمی تجربه کرد. موجودی پایگاه استنادی وب آو ساینس که توسط کلاریویت آنالیتیکس اداره می شود، در همین سال بیش از ۵ درصد رشد نشان می دهد که تقریبا شامل یک میلیون و ۶۲۰ هزار و ۷۳۱ مقاله پژوهشی است که از نظر افزایش نسبت به سال های گذشته بیشترین تعداد محسوب می شود.

وی تاکید کرد: اقتصادهای نوظهور دارای بیشترین درصد رشد مقالات علمی در سال ۲۰۱۸ به ترتیب عبارتند از پاکستان، مصر، چین (سرزمین اصلی)، هنگ کنگ، هند، برزیل، مکزیک، ایران، لهستان و آفریقای جنوبی هستند.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خاطرنشان کرد: رشد برونداد های علمی پاکستان ۲۱ درصد است که بعد از آن مصر با ۱۵.۹ درصد و چین با ۱۵ درصد در مرتبه های دوم و سوم قرار دارند.

مهراد عنوان کرد: درصد رشد مقالات علمی پژوهشگران جمهوری اسلامی ایران در کنار کشورهای نوظهور اقتصادی، در این سال در وب آو ساینس ۸.۵ درصد است.

وی اظهار داشت: کلاریویت آنالیتیکس اخیرا فهرست اسامی دانشمندان پر استناد سال ۲۰۱۸ را در ۲۱ رشته موضوعی منتشر کرد که در آن و در بین ۴ هزار و ۵۸ دانشمند پراستناد از بیش از ۶۰ کشور، ۱۲ دانشمند به جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد.

چهره ماندگار علمی کشور گفت: پاکستان گرچه از نظر درصد رشد مقالات علمی در راس کشورهای نوظهور اقتصادی قرار دارد، اما تعداد پژوهشگران پراستناد این کشور در گزارش کلاریویت آنالیتیکس تنها ۶ نفر است.

مهراد اضافه کرد: تعداد دانشمندان پر استناد مصر نیز که از نظر درصد رشد مقالات علمی در وب آو ساینس در جایگاه دوم قرار دار د تنها ۲ نفر است.

وی افزود: هندوستان با رشد ۹.۵ درصدی مقالات علمی در سال ۲۰۱۸ در وب آو ساینس که در حدود ۱.۳۵ میلیارد جمعیت دارد، دارای ۱۰ پژوهشگر پراستناد است.

این چهره ماندگار علمی کشور اظهار داشت: در حدود ۱۵ سال پیش، چین و هند از نظر تولیدات علمی تقریبا در یک سطح قرار داشتند، اما امروز هند ۴ درصد و چین ۱۵ تا ۱۶ درصد از تولیدات علمی جهان را تولید می کند. چین با کسب رتبه سوم دارای ۴۸۲ دانشمند پراستناد است.

مهراد اضافه کرد: رتبه های اول و دوم دانشمندان پر استناد به آمریکا با ۲۶۳۹ دانشمند و انگلستان با ۵۴۶ دانشمند تعلق دارد.

وی خاطرنشان کرد: سه موسسه برتر که دارای بیشترین دانشمند پراستناد جهان است شامل دانشگاه هاروارد با ۱۸۶ دانشمند، انستیتو ملی بهداشت با ۱۴۸ دانشمند و دانشگاه استنفورد با ۱۰۰ دانشمند است.

این چهره ماندگار علمی جهان گفت: آکادمی علوم چین با ۹۹ دانشمند پراستناد در مرتبه چهارم قرار دارد.