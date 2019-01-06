عبدالقیوم قلیپوری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: برگزاری رویدادهای شتاب با الگوی تولید کسب و کارهای نوین به منظور توجه به بخشهای کشاورزی و گردشگری در پارک علم و فناوری استان اردبیل در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: آشناسازی بیشتر جوانان با پارک علم و فناوری و طرحهای آموزشی و حمایتی موجود، این قشر توانای جامعه را آمادهتر از گذشته خواهد کرد تا نیازهای موجود در صنعت کشاورزی و گردشگری را تشخیص داده و به آن پاسخ فناورانهای بدهند.
رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل یادآور شد: برگزاری پنجمین رویداد شتاب با موضوع صنعت گردشگری در راستای توجه به این نیاز مهم بوده و امیدواریم با برگزاری کیفی چنین برنامههایی در حمایت از جوانان موفقتر از همیشه ظاهر شویم.
پیشبینی حضور ۱۵۰ نفر در پنجمین رویداد شتاب
قلیپوری ادامه داد: تاکنون برای رویداد شتاب با محوریت صنعت کشاورزی، صد نفر از علاقهمندان ثبتنام کردند و امیدواریم با فراهم شدن شرایط در روزهای باقیمانده این آمار به ۱۵۰ نفر نیز افزایش پیدا کند.
به گفته وی برگزاری چنین رویدادهایی اگر منجر به اشتغال شده و نیازهای موجود را به شکل ارزشمندی پاسخ دهد در مسیر پیاده ساختن ایدهها با پاسخهای فناورانه و مناسبی همراه خواهیم شد.
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