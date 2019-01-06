«بندر و دریا» با پرونده ویژه درباره کیش روی پیشخوان آمد

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین شماره دوره جدید انتشار ماهنامه «بندر و دریا» با پرونده ویژه برای جزیره کیش، به‌تازگی منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمده است.

این شماره از مجله مذکور ۳ بخش اصلی دارد که عبارت‌اند از: قصه جزیره، اقتصاد و رویداد. بخش اول همان پرونده مربوط به جزیره کیش است که با عنوان «قصه جزیره» چاپ شده است. مطالب پرونده هم با سرمقاله‌ «کیش جزیره گردشگری» شروع می‌شوند.

«کیش؛ جزیره همایش‌ها»، «کیش در افق تاریخ»، «گردشگری دریامحور از اولویت‌های اصلی ماست» و «چند خرده‌روایت از کیش و چند روزی که مهمانش بودیم» برخی از عناوینی هستند که ابتدای این پرونده درباره کیش چاپ شده‌اند. در این پرونده با معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش و معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش و همچنین مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش گفتگو شده است. همچنین بخشی از این پرونده به مطلب «کیش به رویت هنرمندان» است که در آن اهالی فرهنگ و هنر مطالبی درباره کیش نوشته‌اند.

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، حسین زمان استاد دانشگاه و خواننده و همچنین رئیس اداره بنادر و دریانوردی کیش ۳ چهره دیگری هستند که در پرونده مورد نظر با آن‌ها مصاحبه شده است.

«روزنه‌های آبی عبور از تحریم» هم از جمله مطالب چاپ‌شده در پرونده «اقتصاد» این شماره از مجله بندر و دریا است. یکی از مطالب این بخش درباره فرمان جهادگونه امام خمینی در سال ۶۲ است که با عنوان «ترخیص کالاهای اساسی؛ فراتر از قاعده» چاپ شده است. در ادامه این پرونده نیز گفتگویی با احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات چاپ شده که درباره فرمان تاریخی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی است.

مطالب بخش «رویداد» هم به این ترتیب هستند:

صنعت دریایی ایران در مسیر توسعه، بوشهر الگویی برای بنادر ایران، بنادر کشور چگونه از مغروقه‌ها خلاص می‌شوند؟، رضایت آقای معاون اول از وضعیت تجارت دریایی کشور، تجهیز بندر شهید رجایی در راستای تکمیل طرح توسعه، پروژه‌های هوشمندسازی در بنادر خوزستان، هزینه‌ای که دولت روی دست بخش خصوصی می‌گذارد، راه‌آهن رشت به بندر انزلی نزدیک‌تر شد، اجرای طرح احداث راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر به کمربندی، توسعه چابهار یک ماه پس از تحریم، بسیج عمومی شبکه حمل‌ونقل کشور به فرمان امام

این مجله با ۱۵۲ صفحه و قیمت ۲۰ هزار تومان عرضه شده است.