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۳۰ بهمن ۱۳۸۵، ۲۱:۰۴

برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا؛

پل مونی چهارشنبه وضعیت نهایی استقلال را مشخص می کند

پل مونی چهارشنبه وضعیت نهایی استقلال را مشخص می کند

پل مونی دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا روز چهارشنبه وضعیت نهایی باشگاه استقلال برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا را مشخص خواهد کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، پل مونی دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا روز چهارشنبه طی فکسی که به فدراسیون فوتبال ایران ارسال خواهد کرد، وضعیت نهایی محرومیت باشگاه استقلال را مشخص می کند .

در این فکس تصمیم نهایی AFC در مورد تخلف باشگاه استقلال مبنی بر تاخیر در ارسال اسامی بازیکنان خود برای شرکت در لیگ قهرمانان آسیا اعلام خواهد شد که درصورت موافقت مسئولان کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا، استقلال مجوزحضور در لیگ قهرمانان آسیا را بدست می آورد.

پس از اعلام این رای محسن صفایی فراهانی رئیس کمیته انتقالی و دکترحسن غفاری رئیس کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال طی رایزنی هایی را با مقامات AFC انجام دادند اما تعطیلات 4 روزه کنفدراسیون فوتبال آسیا باعث تاخیر در ارسال جواب نهایی شده است.

تیم فوتبال استقلال تهران که می بایست تا تاریخ 11 فوریه (22 بهمن) اسامی 30 بازیکن خود را به کنفدراسیون ارسال می کرد که با تاخیر درزمینه طبق بند 30 ماده F از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته شد .

کد مطلب 450598

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