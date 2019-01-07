۱۰ میلیارد ریال برای رفع مشکلات عشایر دشتی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر دوشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات عشایر شهرستان دشتی که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر برگزار شد، اظهار داشت: وحدت و همدلی خوبی بین مسئولین شهرستان در راستای خدمت به مردم وجود دارد.

وی افزود: در راستای رفع مشکلات عشایر تاکنون چندین نشست در سطح شهرستان برگزار شده و امسال نیز اعتبارات خوبی به آنها اختصاص یافته است.

فرماندار دشتی بیان کرد: بازگشایی راه‌ها یکی از مشکلات عدیده عشایر شهرستان بوده که تاکنون کارهای خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

نادری از توزیع بسته‌های آموزشی بین عشایر شهرستان خبر داد و یادآور شد: نیازهای آموزشی عشایر شهرستان احصاء و نسبت به رفع آنها اقدام می‌شود.