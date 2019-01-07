برگزاری افتتاحیه مردمی «دنیا تنهایی کم ندارد» در موزه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، شب گذشته یکشنبه ۱۶ دی ماه اولین سانس نمایش «دنیا تنهایی کم ندارد» ساخته افشین لیاقت در گروه «هنر و تجربه» آغاز شد.
سیدجواد یحیوی بازیگر این اثر در حاشیه این اکران با ابراز خوشحالی از نمایش عمومی فیلم پس از چند سال اظهار کرد: موضوعاتی مثل تنهایی که در این فیلم محوریت دارد، تاریخ مصرف ندارد بلکه موضوعی فراتر از مرز است.
وی در پایان گفت: چنین فیلمهایی همیشه برای مخاطب حرفی برای گفتن دارند و اصولا آن بخشی از هنر، اصالت دارد که به موضوعات بنیادین ذهن آدمها اشاره میکند و به مسایل اساسی انسان میپردازد.
لعیا زنگنه، سید جواد یحیوی، حبیب اعتصام، رومینا دوراخان، ماندانا پیشه ور، سپیده سروش، مهسا زاهد، کامبیز نادعلی، علیرضا افغان و پویان فقیری بازیگران «دنیا تنهایی کم ندارد» هستند که در خلاصه داستان فیلم آمده است: «مسنترها میگن خوشحال بودیم اما نمی دونستیم خوشحالیم. فقیر بودیم اما نمی دونستیم فقیریم. تنها بودیم اما نمیدونستیم تنهاییم.»
نظر شما