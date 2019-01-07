  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۷ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۳۷

برگزاری افتتاحیه مردمی «دنیا تنهایی کم ندارد» در موزه سینما

برگزاری افتتاحیه مردمی «دنیا تنهایی کم ندارد» در موزه سینما

افتتاحیه مردمی «دنیا تنهایی کم ندارد» ساخته افشین لیاقت در موزه سینما برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، شب گذشته یکشنبه ۱۶ دی ماه اولین سانس نمایش «دنیا تنهایی کم ندارد» ساخته افشین لیاقت در گروه «هنر و تجربه» آغاز شد.

سیدجواد یحیوی بازیگر این اثر در حاشیه این اکران با ابراز خوشحالی از نمایش عمومی فیلم پس از چند سال اظهار کرد: موضوعاتی مثل تنهایی که در این فیلم محوریت دارد، تاریخ مصرف ندارد بلکه موضوعی فراتر از مرز است.

وی در پایان گفت: چنین فیلم‌هایی همیشه برای مخاطب حرفی برای گفتن دارند و اصولا آن بخشی از هنر، اصالت دارد که به موضوعات بنیادین ذهن آدم‌ها اشاره می‌کند و به مسایل اساسی انسان می‌پردازد.

لعیا زنگنه، سید جواد یحیوی، حبیب اعتصام، رومینا دوراخان، ماندانا پیشه ور، سپیده سروش، مهسا زاهد، کامبیز نادعلی، علیرضا افغان و پویان فقیری بازیگران «دنیا تنهایی کم ندارد» هستند که در خلاصه داستان فیلم آمده است: «مسن‌ترها می‌گن خوشحال بودیم اما نمی دونستیم خوشحالیم. فقیر بودیم اما نمی دونستیم فقیریم. تنها بودیم اما نمی‌دونستیم تنهاییم.»

کد مطلب 4506600
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها