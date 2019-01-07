مدیران بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم منصوب شدند

به گزارش خبرنگارمهر، عبدالهادی فقهی زاده معاون و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در احکامی جداگانه مدیران بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم سید فخرالدین اسماعیلی را به عنوان مدیر حوزه ریاست و تشریفات، وحید مرسلی را به سمت مدیر دبیرخانه و امورهماهنگی، حسین صفری را به سمت مدیر اجرائی و پشتیبانی، رامین ویسی را به سمت مدیر حراست، صادق صاحبی را به سمت مدیر نظارت و ارزیابی، عباس علیپور را به سمت مدیر روابط عمومی، محمدتقی حق بین را به سمت مدیر فروش محصولات فرهنگی، مرتضی خدمتکار را به سمت مدیر امور قراردادها و مالی ، خانم مریم قاسم احمد را به سمت مدیر آموزش و پژوهش، اصغرامیرنیا را به سمت مدیر فرهنگ و هنر دینی، محمود واعظی را به سمت مدیر امور بین الملل ،حجت الاسلام والمسلمین علی ملانوری را به سمت مدیر امورنهادهای قرآنی، سید یاسرساجدی را به سمت مدیر فضای مجازی و محصولات دیجیتال و مهدی غلامعلی را به سمت مدیر بخش عترت در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم منصوب کرد.

متن این احکام به شرح زیر است:

نظر به پیشینه و تجارب ارشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ شما را به سمت مدیر بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم منصوب می کنم.

امید است با اتکا به خداوند متعال و در سایه عنایت عترت طاهره(ع) در چارچوب سیاست های ابلاغی و با هماهنگی کامل با سایر ارکان و بخش های نمایشگاه، نهایت کوشش خود را برای بهره گیری از این فرصت ارزشمند به کار گیرید و در رقم زدن بهتر این رویداد بزرگ قرآنی موفق باشید.

همچنین در حکمی از سوی عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قائم مقام بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم منصوب شد.

حجت الاسلام والمسلمین سید حمید حسینی را نیز به عنوان قائم مقام بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم منصوب شد.

در این حکم آمده است:

حجت الاسلام والمسلمین سید حمید حسینی

با توجه به شایستگی و تجارب ارزنده جناب عالی در حوزه مدیریت های اجرایی و علمیفرهنگی ، به موجب این حکم شما را به سمت قادم مقام بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم منصوب می کنم.

امید است با استعانت از خداوند متعال و در سایه عنایات اهل بیت (علیهم السلام) و با برنامه ریزی منسجم، مدیریت بهینه زمان و استفاده از دیدگاه های صاحب نظران و بهره مندی از ظرفیت موسسات مردمی و تشکل های صنفی حوزه قرآن و عترت ،در پیگیری مداوم امور و پیشبرد شایسته برنامه ها موفق باشید.

موفقیت جناب عالی را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال خواستارم.

در احکامی جداگانه از سوی فقهی زاده مشاوران بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم منصوب شدند

همچنین مشاوران بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم نیز از سوی ریاست این نمایشگاه منصوب شدند.

برهمین اساس،حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی خسروی را به سمت مشاور علمی ،ابوالقاسم ایرجی را به سمت مشاور اجرائی، محمدمهدی عزیززاده را به سمت مشاور برنامه ریزی منصوب کرد.

در این احکام آمده است:

برادر ارجمند

با توجه به شایستگی و تجارب ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم شما را به عنوان مشاور... بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم منصوب می کنم.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با بهره گیری از پشتوانه تجربیات ارزنده پیشین، در ارائه نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده و راه گشا و پیگیری امور محوله ،موفق و موید باشید.

گفتنی است در نخستین جلسه ستاد اجرائی بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن جلسات معاونت قرآن و عترت به افزایش جذب مخاطبان موثر در نمایشگاه قرآن کریم اشاره و به راهکارهای افزایش جذب مخاطب موثر شناسایی شد.

توجه به امور استانها ، بهره گیری از ظرفیت مشارکت استان ها در برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، چرا که نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تنها متعلق به تهران و محدود به جنبه ملی و فرا ملی نمی شود بلکه جنبه بین المللی و فراملی دارد. بنابراین تلاش بر این است که چگونه شعار نمایشگاه را محقق و به آن جامه عمل پوشانده و به دو اصل دانش بنیان بودن و تجربه گرایی در تمامی عملیات و فعالیت ها در نمایشگاه توجه و اهتمام کنیم.

انسجام بیشتر و داشتن نگرش تحولی مثبت گرا را از وظایف اصلی مدیران بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم است کاهش تعداد طرح ها در قبال اثربخش و موثرتر بودن و چابک سازی نیروی انسانی در ساختار کمیته ها همراه با تقویت محتوایی در سطوح مختلف و فرآیندها و همچنین جلب مشارکت در نمایشگاه لازم است.

در این جلسه هدف اصلی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم فرهنگ سازی شناخته شد و همه کمیته ها اهتمام ویژه ای نسبت به این امر خواهند داشت چراکه فعالیت های قرآنی را برای تقویت فرهنگ سازی قرآنی طلب خواهند کرد.