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۱۷ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۵۲

هشدار دادستان کل نسبت به برخوردباشرکت‌های اینترنتی حمل‌ونقل مسافر

هشدار دادستان کل نسبت به برخوردباشرکت‌های اینترنتی حمل‌ونقل مسافر

دادستان کل کشور در ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها نسبت به هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکارشرکت‌های اینترنی حمل‌ونقل مسافری و باری به درخواست شهرداری‌ها،هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  دادستان کل کشور در ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها نسبت به هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکار شرکت‌های استارتاپی در حوزه حمل‌ونقل مسافری و باری به درخواست شهرداری‌ها، هشدار داده است.

متن این ابلاغیه  به شرح زیر است:

«پیرو بخشنامه شماره ۹۰۰۰ / ۴۳۸ / ۱۳۹۷ / ۱۴۰ مورخ ۱۳۹۷ / ۰۱ / ۰۸ درباره ضوابط و شرایط فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر و بار اینترنتی ضمن تأکید بر مفاد آن از حیث عدم ضرورت صدور پروانه فعالیت یا هر گونه مجوز دیگر از ناحیه شهرداری‌ها برای شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر و بار اینترنتی، از آنجا که طبق تصویب‌نامه شماره ۲۰۳۳۴/ت ۵۰۵۰۱ ه – ۱۳۹۵ / ۰۲ / ۲۲ هیئت وزیران فقط نظارت بر این نوع کسب‌وکارهای اینترنتی برعهده شهرداری‌ها قرار داده شده است.

اما تعیین ضوابط نظارتی موکول به تصویب و ابلاغ دستورالعمل مشترک وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کشور است که این دستورالعمل به تصویب نرسیده است.

از سوی دیگر واگذاری تعیین تکلیف این کسب‌وکارها به نظرات متفاوت و بعضا متضاد شهرداری شهرهای مختلف اسباب بروز اختلاف جدی و از بین رفتن این نوع کسب‌وکار خواهد بود، لذا مقتضی است تا تصویب ضوابط مربوطه از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری بعمل آید و هرگونه تخلف صنفی این کسب‌وکارها برای برخورد قانونی به اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی منعکس شود.

بدیهی است به منظور رعایت مسائل امنیتی و زیست محیطی، اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی مؤظف است درباره الزامی کردن أخذ گواهی فقدان سوء سابقه برای به کارگیری رانندگان و نیز به کارگیری خودروهای دارای معاینه فنی اقدام لازم انجام دهد.»

کد مطلب 4506650

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    نظرات

    • مجتبی IR ۰۹:۱۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
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      پاسخ
      سلام. آفرین بر شما برای صدور این دستورالعمل هوشمندانه، بعضی از فشارهایی که این شهرداری ها روی مردم ایجاد می کنند واقعا طاقت فرساست

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