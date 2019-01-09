به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محسنی شامگاه سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی برنامه‌های گرامیداشت دهه مبارک فجر که درسالن میرزای شفتی فرمانداری شفت برگزار شد، اظهارکرد: انقلاب اسلامی ایران امسال در چهلمین سال پیروزی خود به بلوغ رسیده است.

وی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی یکی از قدرت‌های منطقه و جهان محسوب می شود، افزود: در مقایسه با پیش از انقلاب شاهد دستاوردهای بسیاری در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هستیم.

محسنی با اشاره به هجمه رسانه‌ای دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای ناکارآمد جلوه دادن نظام، گفت: در طول ۴۰ ساله گذشته استکبارجهانی با حربه‌ها و ابزارهای مختلف به دنبال انزاوی سیاسی، تحریم‌های اقتصادی و معضلات اجتماعی علیه ایران بوده است.

لزوم تبیین دستاوردهای انقلاب برای جامعه

وی با تأکید برلزوم تبیین دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی برای جامعه، بیان‌کرد: تاکنون نظام مقدس اسلامی با تکیه بر توان و ظرفیت‌های داخلی موفق به کسب این دستاوردهای شده امروز نیز برای ایستادگی برابر تحریم‌ها و فشارها باید براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی عمل کنیم.

فرماندار شفت با اشاره به اینکه دهه مبارک فجر فرصتی مناسب برای تبیین دستاوردهای نظام مقدس اسلامی است، تصریح‌کرد: با توجه به حساسیت امسال، یکی از وظایف مسئولان دستگاه‌ها این بوده که در کنار اجرای رسالت‌های دستگاه ذیربط خود به مسائل فرهنگی نیز توجه کنند.

وی با تأکید برلزوم همکاری و تعامل همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان شفت در دهه مبارک فجر، افزود: باید فضای شهرستان به سمتی رود که علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی و ایجاد امید در میان مردم، دستاوردهای نظام نیز اطلاع‌رسانی شود.

بهره‌گیری از مشارکت های مردمی در اجرای برنامه‌های دهه مبارک فجر

فرماندار شفت همچنین در ادامه از دستگاه‌ها خواست تا با تلاش مضاعف پروژه های عمرانی قابل افتتاح تا دهه مبارک فجر را تکمیل و آماده بهره‌برداری کنند، گفت: ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجر در شهرستان شفت تلاش کرده در اجرای برنامه‌های این دهه علاوه بر توان و ظرفیت بخش دولتی از مشارکت‌های مردمی نیز استفاده کند.

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌های مختلف ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، بیان‌کرد: هر کمیته برای ایام الله دهه مبارک فجر باید ۵ برنامه شاخص برگزار کند. تمامی برنامه‌های کمیته‌های این ستاد باید تا قبل ۲۵ دی ماه جاری به دبیرخانه این ستاد اعلام شود.

محسنی در ادامه تأکیدکرد: دستگاه‌های فرهنگی باید از امروز برای حضور پرشور و حماسی مردم شهرستان به ویژه جوانان در راهپیمایی ۲۲ بهمن برنامه‌ریزی کنند. برنامه‌ها باید متنوع و با محتوای غنی فرهنگی و انقلابی باشد.

وی با بیان اینکه در دهه فجر امسال باید مدون و برنامه‌محور اجرایی شود، تصریح‌کرد: روسای دستگاه‌های اجرایی در حوزه عمرانی باید پروژه‌های قابل اجرا و افتتاح را معرفی کنند.