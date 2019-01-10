به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، تیم ملی فوتبال ایران توانست در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی رقابت های جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا با نتیجه پنج بر صفر از سد یمن بگذرد تا شروعی قدرتمندانه در این تورنمنت داشته باشد.

با این حال کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران تصمیم دارد ترکیب اصلی این تیم را برای بازی با ویتنام دستخوش تغییر کند.

تغییراتی که در خط دفاع و هافبک به وجود خواهدآمد تا ترکیب شاگردان کارلوس کی روش باز هم قابل پیش بینی نباشد. کی روش در دیدار برابر یمن هر چند مجید حسینی را از ابتدا در ترکیب تیمش قرار داد اما با شروع نیمه دوم منتظری را جانشین او کرد.

از سوی دیگر برخی بازیکنان تعویضی از جمله سامان قدوس که در نیمه دوم دیدار برابر یمن به میدان آمد نمایش خوبی داشت تا این احتمال وجود داشته باشد که کی روش از او در دیدار برابر ویتنام از ابتدا استفاده کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نشان داده هیج علاقه ای به استفاده از یازده بازیکن ثابت ندارد و مدام آنها را تغییر می دهد تا بتواند تمام نفرات اصلی خود را در شرایط مسابقه حفظ کند.

تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۵:۳۰ شنبه هفته آینده دومین بازی خود در گروه D را مقابل ویتنام برگزارمی کند.