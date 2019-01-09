نظر کارشناسی هیئت هفت نفره در مورد حادثه دانشگاه علوم تحقیقات

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفری دولت آبادی از اعلام نظر کارشناسی هیئت هفت نفره در مورد حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات خبر داد و گفت: این هیئت سه عامل اساسی را مقصر اعلام کرده است.

دادستان تهران در حاشیه نشست بررسی وضعیت پیش فروش خودرو گفت: طبق وعده ای که به مردم دادیم در دو روز گذشته هیئت نظر کارشناسی را اعلام کرده و سه عامل اساسی را مقصر دانسته است.

دادستان تهران ادامه داد: راننده، دانشگاه و پیمانکار که مسئول خدمات رسانی در آنجا بوده است مقصر اعلام شدند، راننده فوت کرده است و از طریق بیمه، مبلغ دیه‌ها وصول می‌شود.

جعفری دولت آبادی افزود: برخلاف نظر پلیس که به طور درصدی اعلام تقصیر کرده بود هیئت ۷ نفره به نحو مساوی افراد و دستگاه‌ها را مسئول شناخته است، بعد از ابلاغ این نظریه مقرر شد طبق قانون اقدام شود و اگر اعتراضی باشد طبق قانون به آن عمل می‌شود.

دادستان تهران اضافه کرد: به بازپرس و دادستان منطقه توصیه کرده‌ایم که اگر خانواده‌ها آمادگی دارند دیه خود را بگیرند طبق مقررات دیه از طریق شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه پیشرفت پرونده مطلوب بوده است، گفت: ان شاءالله پرونده تا هفته آینده کارهای پرونده از لحاظ قضایی تکمیل می‌شود و به زودی کیفرخواست صادر خواهد شد و امیدواریم پرونده به زودی نیز به دادگاه ارسال شود.

جعفری دولت آبادی افزود: چنانچه خانواده‌ها در بخش دریافت دیه پیشقدم شوند و بعد از آن پرونده به دادگاه برود از نظر ما منعی وجود ندارد و ما آمادگی داریم، همچنین در مورد مصدومینی که در قید حیات هستند، چون طول درمان آن‌ها طولانی است طبیعتا باید صبر کنیم طول درمان نهایی شود. بنابر این در بخش افرادی که فوت شده و مصدوم شدند پرونده تفکیک شده است.

دادستان تهران تصریح کرد: در مورد مصدومین نیز که بخواهند دیه بگیرند منعی وجود ندارد و از طریق بیمه این امکانات در نظر گرفته شده است، توصیه کردیم که در این بخش‌ها کمک بیشتری شود، تعداد افراد بستری در این زمینه ۱۰ نفر هستند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده شاکی خصوصی دارد گفت: خانواده‌هایی که فرزندانشان فوت شده و همچنین مصدومین طرح شکایت کرده‌اند و پرونده شاکی خصوصی دارد.

جعفری دولت آبادی در ارتباط با خرید و فروش ارز گفت: چندین بار عنوان کردیم که خرید و فروش ارز جرم است، اولین پرونده ای که در این زمینه به دادگاه رفت ۱۵ متهم داشت که احکام آنها هفته گذشته صادرشد و هر کدام به ۶ ماه حبس محکوم شدند، این احکام قطعی است و اجرا خواهد شد و اولین حکمی است که برای خرید و فروش ارز در معابر صادر شده است.

دادستان تهران ادامه داد: تمام کسانی که در معابر خرید و فروش ارز می کنند دچار این گرفتاری خواهند شد بنابراین این مسائل را جدی بگیرند، حدود ۴۵کیفرخواست دراین رابطه صادر و به دادگاه ارسال شده است و در نوبت محاکمه قرار دارد.

وی کفت: به لحاظ اینکه امروز کشور درگیر مبارزه با آمریکا است به انسجام جدی داخلی نیاز داریم متاسفانه افرادی در رسانه، فضای مجازی و تریبون‌ها مطالبی می گویند که نتیجه آن دلسردی مردم است ادعاهای بی مبنا، اخبار خلاف، اتهام زنی، افترا و درگیر کردن دستگاه‌ها به امور موهوم از جمله این موارد است.

جعفری دولت آبادی در پایان خاطر نشان کرد: امروز ما نباید اجازه دهیم ناامیدی بر مردم غلبه کند بنابر این از دستگاه‌های دولتی، روزنامه‌ها، رسانه‌ها و مقام‌های مسئول که تریبون در اختیار دارند انتظار می‌رود که به مردم امید و آرامش دهند، آمریکا بداند با همه سختی‌ها ومشکلات ملت ما بیدار و محکم در برابر دشمن ایستاده است و هیچ گونه خم به ابرو نخواهد آورد.