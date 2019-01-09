به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که ۴ روز به اتمام مهلت ثبت نام در پیچینگ «رویازی» باقی مانده است، با اعلام برگزارکنندگان این رویداد، کارگاه‌های آموزشی پیچینگ، در روزهای ۲۵ و ۲۶ دی ماه با حضور اساتید داخلی و خارجی برگزار می‌شود و تمام کسانی که در این رویداد ثبت نام کرده‌اند، می‌توانند در این کارگاه‌ها شرکت کنند.

در این کارگاه‌ها که در حوزه هنری برگزار می‌شود، اساتیدی از روسیه و ایران در زمینه پیچینگ و سرفصل‌هایی همچون نحوه ارائه پیچ، اصول مذاکرات، مالکیت معنوی و قوانین کپی رایت، مدل‌های درآمدی در صنعت انیمیشن و قواعد تولید مشترک را به شرکت کنندگان آموزش می‌دهند.

شرکت کنندگان پس از حضور در کارگاه‌های آموزشی، از دو هفته خدمات منتورشیپ هم بهره مند خواهند شد، تا طرح‌های خود را برای ارائه در پیچینگ رویازی، به استانداردترین شکل ممکن آماده کنند.

علاقه مندان به حضور در نخستین رویداد پیچینگ انیمیشن ایران که اسفند ماه امسال و همزمان با «جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران» برگزار می‌شود تا روز یکشنبه ۲۳ دی ماه وقت دارند که از طریق سایت رویازی، در این رویداد ثبت نام کنند.