آیفون گرانقیمت با ۳ دوربین پشتی به بازار می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، شرکت اپل تصمیم دارد از سه مدل آیفون جدید در سال جاری رونمایی کند. یکی از این آیفون ها جایگزین XR خواهد بود.

روزنامه وال استریت ژورنال روز گذشته با انتشار این خبر نوشت، به گفته افراد آگاه، مدل های گرانقیمت تر آیفون مجهز به ۳ دوربین پشتی خواهد بود. اما مدل های ارزانتر همچنان دو دوربین پشتی دارند.

همچنین یکی از مدل ها مجهز به نمایشگر کریستالی مایع (liquid-crystal) خواهد بود. البته نمایشگر مذکور در آیفون ارزانتر مدل XR نصب می شود.

این درحالی است که مدل XR بین مصرف کنندگان چینی چندان محبوب نیست.

به نوشته این نشریه، اپل تصمیم دارد از ۲۰۲۰ موبایل هایی تولید کند که حاوی نمایشگرهای دیود هستند که نور طبیعی منتشر می کنند و به طور کلی نمایشگرهای «ال سی دی» را حذف خواهد کرد. نمایشگرهای «او ال ای دی» تصاویری درخشانتر و بهتر از «ال سی دی» دارند.