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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۰:۴۸

نتایج مطالعات نشان می دهد؛

ارتباط کاهش مدت خواب عمیق و علائم اولیه آلزایمر

ارتباط کاهش مدت خواب عمیق و علائم اولیه آلزایمر

محققان دریافتند سالمندانی که مدت زمان خواب عمیق شان کم است با ریسک بالا ابتلا به آلزایمر روبرو هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه واشنگتن دریافتند سالمندانی که دارای خواب کمتری با طول موج کوتاه هستند، دارای میزان بالاتر پروتئین تائو در مغزشان هستند و افزایش این پروتئین نشانه بیماری آلزایمر است و با آسیب مغزی و زوال شناختی مرتبط است.

در طول موج کوتاه خواب، خواب عمیق اتفاق می افتد؛ خواب عمیق برای انسجام خاطرات و داشتن حس شادابی و سرزندگی بعد از بیدارشدن لازم است.

محققان در این مطالعه، ۱۱۹ فرد ۶۰ سال به بالا را مورد بررسی قرار دادند که ۸۰ درصدشان به لحاظ شناختی حالت نرمال داشتند و بقیه تا حدودی عملکرد شناختی شان با اختلال روبرو بود.

محققان وضعیت خواب شرکت کنندگان را در طول یک هفته تحت کنترل داشتند. همچنین میزان بتا آمیلوئید و تائو را در مغز و مایع مغزی-نخاعی اندازه گیری کردند.

محققان دریافتند کاهش طول مدت خواب با موج کوتاه مصادف با میزان بالاتر پروتئین تائو در مغز و نسبت بالاتر تائو به آمیلوئید در مایع مغزی-نخاعی است.

«برندان لوسی»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «تعیین میزان کیفیت خواب افراد می تواند شیوه ای غیرتهاجمی برای غربالگری بیماری آلزایمر در مورد افراد در معرض خطر ابتلا به این بیماری باشد.»

کد مطلب 4510957

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