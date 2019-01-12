ارتباط کاهش مدت خواب عمیق و علائم اولیه آلزایمر

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه واشنگتن دریافتند سالمندانی که دارای خواب کمتری با طول موج کوتاه هستند، دارای میزان بالاتر پروتئین تائو در مغزشان هستند و افزایش این پروتئین نشانه بیماری آلزایمر است و با آسیب مغزی و زوال شناختی مرتبط است.

در طول موج کوتاه خواب، خواب عمیق اتفاق می افتد؛ خواب عمیق برای انسجام خاطرات و داشتن حس شادابی و سرزندگی بعد از بیدارشدن لازم است.

محققان در این مطالعه، ۱۱۹ فرد ۶۰ سال به بالا را مورد بررسی قرار دادند که ۸۰ درصدشان به لحاظ شناختی حالت نرمال داشتند و بقیه تا حدودی عملکرد شناختی شان با اختلال روبرو بود.

محققان وضعیت خواب شرکت کنندگان را در طول یک هفته تحت کنترل داشتند. همچنین میزان بتا آمیلوئید و تائو را در مغز و مایع مغزی-نخاعی اندازه گیری کردند.

محققان دریافتند کاهش طول مدت خواب با موج کوتاه مصادف با میزان بالاتر پروتئین تائو در مغز و نسبت بالاتر تائو به آمیلوئید در مایع مغزی-نخاعی است.

«برندان لوسی»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «تعیین میزان کیفیت خواب افراد می تواند شیوه ای غیرتهاجمی برای غربالگری بیماری آلزایمر در مورد افراد در معرض خطر ابتلا به این بیماری باشد.»