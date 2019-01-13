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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۸:۴۶

عوامل «پناه» به موزه سینما رفتند

عوامل «پناه» به موزه سینما رفتند

آیین دیدار با عوامل فیلم «پناه» به کارگردانی احمد بهرامی در موزه سینما برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، مراسم رونمایی و آیین دیدار با عوامل فیلم «پناه» ساخته احمد بهرامی شامگاه شنبه بیست و دوم دی ماه در موزه سینما برگزار شد.

در ابتدای این مراسم احمد بهرامی نویسنده و کارگردان «پناه» گفت: «پناه» فیلم سختی بود که در کویر ساخته شد، آن هم با بودجه اندکی که قابل مقایسه با اکثر فیلم‌های سینمایی نبود. عوامل با تمام وجود و بدون توقع مالی کنار من بودند و مشاور فیلم تورج اصلانی کمک شایانی به من کرد.

این کارگردان در پایان افزود: از گروه سینمایی «هنر و تجربه» تشکر می‌کنم که این امکان را فراهم کرد تا فیلم «پناه» اکران شود.

این فیلم روایتگر زندگی پسر جوانی بنام پناه است که در روستای کویری کوچکی کمک حال خانواده و اهالی روستا است. او میان رفتن و ماندن مردد است.

حسین براتی، هدی آهنگر، ندا کوهی، کامبیز قوام زاده، مجتبی قربانی و مریم داوری بازیگران «پناه» هستند.

«پناه» تاکنون در فستیوال های متعدد بین المللی همچون نهمین دوره جشنواره فیلم مهاجرت اسلوونی، جشنواره مدیترانه کن و همچنین در بخش بازار هفتادمین جشنواره فیلم کن و سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درآمد.

کد مطلب 4511138

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