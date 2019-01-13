عوامل «پناه» به موزه سینما رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، مراسم رونمایی و آیین دیدار با عوامل فیلم «پناه» ساخته احمد بهرامی شامگاه شنبه بیست و دوم دی ماه در موزه سینما برگزار شد.

در ابتدای این مراسم احمد بهرامی نویسنده و کارگردان «پناه» گفت: «پناه» فیلم سختی بود که در کویر ساخته شد، آن هم با بودجه اندکی که قابل مقایسه با اکثر فیلم‌های سینمایی نبود. عوامل با تمام وجود و بدون توقع مالی کنار من بودند و مشاور فیلم تورج اصلانی کمک شایانی به من کرد.

این کارگردان در پایان افزود: از گروه سینمایی «هنر و تجربه» تشکر می‌کنم که این امکان را فراهم کرد تا فیلم «پناه» اکران شود.

این فیلم روایتگر زندگی پسر جوانی بنام پناه است که در روستای کویری کوچکی کمک حال خانواده و اهالی روستا است. او میان رفتن و ماندن مردد است.

حسین براتی، هدی آهنگر، ندا کوهی، کامبیز قوام زاده، مجتبی قربانی و مریم داوری بازیگران «پناه» هستند.

«پناه» تاکنون در فستیوال های متعدد بین المللی همچون نهمین دوره جشنواره فیلم مهاجرت اسلوونی، جشنواره مدیترانه کن و همچنین در بخش بازار هفتادمین جشنواره فیلم کن و سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درآمد.