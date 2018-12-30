«پناه» به گروه «هنر و تجربه» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، «پناه» به کارگردانی احمد بهرامی از ۲۳ دی ماه در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران خود را آغاز می‌کند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: «پسری جوان بنام پناه در یک روستای کوچک در دل کویر کمک حال خانواده و اهالی روستا است. او میان رفتن و ماندن مردد است»

حسین براتی، هدی آهنگر، ندا کوهی، کامبیز قوام زاده، مجتبی قربانی و مریم داوری بازیگران «پناه» هستند.

«پناه» تاکنون در فستیوال‌های متعدد بین‌المللی همچون نهمین دوره جشنواره فیلم مهاجرت اسلوونی، جشنواره مدیترانه کن و همچنین در بخش بازار هفتادمین جشنواره فیلم کن، برای مخاطبان به نمایش در آمد.

این فیلم در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر نیز در بخش کتابخانه ویدئویی پذیرفته شد و برای مهمانان به نمایش در آمده است.

عوامل تولید «پناه» عبارتند از نویسنده و کارگردان: احمد بهرامی، مدیر فیلمبرداری: مهدی اصلانی، تدوین: باران علائی، صدابردار: هادی ساعد محکم، برنامه ریز و دستیارکارگردان: بیژن حجازی، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، طراح صحنه و لباس: ناهیدعزیزی، طراح پوستر : مهدی هاشمی، اجرای صحنه و لباس: عباس بحری، مدیرتولید:کامبیز قوام‌زاده، گریم: مرجان سلمانیان، تصحیح رنگ: سهراب نوربخش، امور فنی صدا: استودیو مون، جلوهای ویژه بصری: سلمان اربابون، منشی صحنه: ندا عزیزی، دستیاران کارگردان: بهنام داوری، اهورا بهرامی، گروه فیلمبرداری: رضا گلکرمی، محسن دبیریان، عرفان قبادی بیگوند، میلاد اصلانی، دستیاران صداگذاری: ایمان عزیزی، میلاد سرچمنی، متصدی دوربین: محسن هادوی، عکاس: حمید جغتایی، عنوان‌بندی و زیرنویس: مرتضی حاج محمدی، مترجم: صدف صدری، تدارکات: محمد براتی، مهدی حشمت، حمل و نقل: مجید رحمانی، هماهنگی امور فرانسه: سید علیرضا میرزایی، هماهنگی و مدیریت تور: فرشته کرمعلی، مشاور رسانه‌ای: منصوره بسمل، مشاور کارگردان: صالح غربی جوان، مشاور پروژه: تورج اصلانی، مجری طرح: محمود بهرامی، تهیه‌کنندگان: ناهید عزیزی، احمد بهرامی، تهیه شده در خانه فیلم پارسیان.