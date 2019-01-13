  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۳ دی ۱۳۹۷، ۹:۰۱

مدیرعامل سایپا خبر داد؛

آغاز فروش فوری خودروهای سایپا از امروز

آغاز فروش فوری خودروهای سایپا از امروز

مدیرعامل خودروسازی سایپا وقفه درتولید و عرضه خودرو ناشی از ایجاد برخی محدودیت ها بود، گفت: فروش فوری خودروهای سایپا از یکشنبه(امروز) ۲۳ دی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، محمدرضا سروش با تاکید بر اینکه عمده تعهدات را تا عید تحویل می‌دهیم، افزود: آنچه باعث وقفه در تولید و عرضه خودرو شد محدودیت هایی بود که پیش آمد. 

وی اظهار داشت: تأمین نشدن ارز و قطعات مورد نیاز سازندگان موجب شد تا شرکت نتواند به تعهداتش عمل کند.

وی گفت: قیمت زمان تحویل مبنای محاسبه در قراردادهای ما با مشتریان است. 

سروش افزود: بخش عمده تعهداتمان را تا پایان امسال تحویل می دهیم و بخش دیگر تا اردیبهشت سال آینده تحویل خواهد شد. 

وی گفت: کاهش سرمایه در گردش باعث بروز مشکلات عدیده در سایپا شده است. 

سروش افزود: سایپا بالغ بر هزار میلیارد تومان املاک مازاد دارد که تا پایان امسال بخشی از آن و بخشی از شرکت های مازاد را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد. 

وی گفت: فروش فوری خودروهای سایپا از یکشنبه ۲۳ دی آغاز خواهد شد.

کد مطلب 4511190

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها