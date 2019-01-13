آغاز فروش فوری خودروهای سایپا از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، محمدرضا سروش با تاکید بر اینکه عمده تعهدات را تا عید تحویل می‌دهیم، افزود: آنچه باعث وقفه در تولید و عرضه خودرو شد محدودیت هایی بود که پیش آمد.

وی اظهار داشت: تأمین نشدن ارز و قطعات مورد نیاز سازندگان موجب شد تا شرکت نتواند به تعهداتش عمل کند.

وی گفت: قیمت زمان تحویل مبنای محاسبه در قراردادهای ما با مشتریان است.

سروش افزود: بخش عمده تعهداتمان را تا پایان امسال تحویل می دهیم و بخش دیگر تا اردیبهشت سال آینده تحویل خواهد شد.

وی گفت: کاهش سرمایه در گردش باعث بروز مشکلات عدیده در سایپا شده است.

سروش افزود: سایپا بالغ بر هزار میلیارد تومان املاک مازاد دارد که تا پایان امسال بخشی از آن و بخشی از شرکت های مازاد را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد.

وی گفت: فروش فوری خودروهای سایپا از یکشنبه ۲۳ دی آغاز خواهد شد.