اسماعیل بخشی، ادعای خودش درباره «شکنجه شدن» را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بخشی یکی از کارگران هفت‌تپه که ادعا کرده بود در دوران بازداشت شکنجه شده و به همین دلیل نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشته و خواستار پیگیری شده بود، ادعای خود درباره ضرب و شتم را رد کرد!

در چند روز گذشته ادعای اسماعیل بخشی باعث شده بود تا رسانه‌های بیگانه حسابی ذوق‌زده شده و سوژه‌ای برای انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشند. حالا و پس از گذشت حدود ۱۰ روز از ادعای شکنجه شدن در دوران بازداشت، او در جلسه با چند نماینده مجلس ادعای اولیه خود را پس گرفت!

فاطمه سعیدی نماینده مجلس در این باره به ایسنا گفت: «اسماعیل بخشی کارگر مجموعه نیشکر هفت تپه در جلسه‌ای برای رسیدگی به ادعاهایش صراحتا اعلام کرد در طول ایام بازداشت مورد ضرب و شتم واقع نشده است.

وی‌ به حضور سریع مقامات وزارت اطلاعات در مجلس اشاره و اظهار کرد: یک روز پس از جلسه با آقای بخشی، وزیر اطلاعات ‌و معاونانش و مسئولان اداره کل اطلاعات استان خوزستان به مجلس آمدند و به تمام سوالات نمایندگان حاضر در جلسه پاسخ دادند. آنها وقوع درگیری در هنگام انتقال متهم به اهواز را تایید کردند اما معتقد بودند این درگیری طرفینی بوده و به شکل ضرب و شتم متهم توسط ماموران نبوده است.

خانم سعیدی همچنین گفته که ادعای آقای بخشی پیرامون شکنجه به شکل ضرب و شتم در ایام بازداشت توسط خود ایشان رد شده و همانطور که آقای مطهری نیز اعلام کردند شکوه اصلی او از ایام بازداشت، همسایگی با تعدادی از زندانیان مرتبط با داعش بوده است.»