ما دچار نسیان تاریخی شدیم/ بدرقه مرد بزرگ مجسمه سازی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن حامدی کارشناس و سردبیر مجله تندیس در ابتدای مراسم تشییع پیکر زنده یاد حسن حاجی نوری گفت: متأسفانه پنجشنبه شب هفته گذشته استاد حسن حاجی نوری از جمع ما جدا شد. وی هنرمند ارزنده ای در عرصه مجسمه سازی کشورمان بود و خدمات و آثار ارزشمندی را از خود به جای گذاشت و لازم است تا هنرنمایی های این استاد به قدر کفایت در جایی مناسب تر به مخاطبان معرفی شود.

وی ضمن ارائه ای از پیشینه هنری این استاد مجسمه ساز، توضیح داد: استاد حاجی نوری از جمله هنرمندانی بود که مراودات زیادی با هنرمندان حوزه های مختلف هنری داشت و من طی سالهایی که با این استاد بزرگ هنر در ارتباط بودم، شاهد آثار و یادگاری هایی از هنرمندان بزرگ سرزمین‌مان بودم که هدایای نفیسی را به استاد اهدا کرده بودند. به اعتقاد من زنده یاد حاجی نوری، هنرمند آگاه به زمانه خودش بود و همه می دانیم که مجسمه های ساخته شده توسط او نشانه بارزی از قدرشناسی وی نسبت به فرهنگ باستانی ما بود. او نسبت به هنرمندان زمان خودش نیز حساس بود و همیشه می گفت هنرمندان جزو گنجینه های فرهنگ و هنر سرزمین ما هستند که باید همواره قدردان او بود.

حامدی اظهار کرد: بسیار متأسفم که این فرصت پیش نیامد تا بتوانیم از حضور این هنرمند شریف کشورمان که جزو گنجینه های فرهنگ و هنر این سرزمین هستند، استفاده بیشتری داشته باشیم. او خاطرات زیادی از هنر این سرزمین داشت که حیف است نتوانستیم این خاطرات را به ثبت برسانیم.

این کارشناس هنری در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به یادگارهای به جا مانده از زنده یاد حاجی نوری در ایران و خارج از کشور، گفت: نصب سرستون برگرفته از بقایای تخت جمشید در میدان ایران بوینس آیرس کشور آرژانتین و همچنین ساخت سرستون هایی از بقایای تاریخی کشورمان در ورودی شهرهای مختلف از جمله شیراز، نمادی از هنر ارزشمند استاد حاجی نوری است که به قدری مستحکم و زیبا ساخته شده اند که نشان از همدلی ایشان با فرهنگ و تمدن ایران است.

خاطره ای از کارگاه مولاژ موزه ایران باستان

مجیدی رئیس انجمن مجسمه سازان ایران هم ضمن ابراز تأسف از درگذشت استاد حاجی نوری بیان کرد: بار دیگر شاهد از دست دادن یکی دیگر از اعضای جامعه مجسمه سازی هستیم. او جزو هنرمندانی بود که در زمانه خود مغفول واقع شد و آن طور که باید دیده نشد اما آنچه باعث افتخار ماست آثار گرانقدرش در عرصه مجسمه سازی است که در سرتاسر کشورمان باقی مانده و حضور آنها بسیار قابل دلگرمی است.

قلیچ خانی کارشناس موزه ایران باستان هم در این مراسم گفت: غم از دست دادن استاد حاجی نوری ضایعه بسیار بزرگی است. من به خاطر دارم وقتی سال ۷۲ وارد موزه ملی شدم، مدیر وقت این موزه، طرحی را برای راه اندازی کارگاه مولاژ اجرایی کرد که در این کارگاه حضور استاد حاجی نوری یاری دهنده بسیار ارزشمندی برای ما بود. او هنرمندی بود که در همان ایام خیلی ریزبینانه به کارهای ما نظارت داشت و همواره روی این موضوع تأکید داشت که دقت در کار فراموش نشود.

وی افزود: همین دغدغه بود که باعث شد ما متوجه حضور هنرمند بزرگی شویم که در عرصه مجسمه سازی نه تنها یک استاد ماهر بلکه در اخلاق و منش هم هنرمند کم نظیری بود. من قاطعانه می گویم که حضور استاد حاجی نوری در عرصه فعالیت های فرهنگی و هنری من مانند یک پدر بوده، فقدانش ضایعه بزرگی برای من است.

چند نفر از دانشجویان مجسمه سازی استاد حاجی نوری را می شناسند؟

احسان آقایی مدیر موزه هنرهای معاصر تهران هم در مراسم تشییع پیکر زنده یاد حاجی نوری که با حضور کم تعداد هنرمندان همراه بود، توضیح داد: طی دهه های گذشته، عزیزان زیادی را از دست دادیم و امروز وقتی شاهد انتقال پیکر مرحوم حاجی نوری از آمبولانس به محل برگزاری مراسم بودند به این موضوع فکر می کردم که ما در قرن اخیر دچار یک نسیان تاریخی شده که به هیچ عنوان به هنر و هویت معاصر اهمیت نمی دهیم. گویی اینکه برای اکنون ارزش قایل نبوده و فقط به دوران تاریخی و پیشینه خود توجه کنیم در حالی که به این موضوع واقف نیستیم که دنیای امروز، دنیای توجه به هنر معاصر است که ما از آن غافلیم.

وی افزود: متأسفانه ما هنرمندانی چون حسن حاجی نوری را از دست می دهیم بدون اینکه به اهمیت آنها در دوران معاصر با خوانش های متفاوت قائل باشیم. ما اگر نتوانیم هنرمندانی چون حاجی نوری را درست معرفی کنیم، عملاً انسان های بی هویتی هستیم. به هر حال گذر عمر باعث می شود که عزیزان بزرگی را از دست بدهیم اما آنچه اهمیت دارد بودن این افراد در فضای هنری حتی پس از مرگ آنهاست. من باز هم تأکید می کنم که اگر نتوانیم هویت معاصر خود را به جوانان معرفی کنیم، مطمئن باشید که پیشینه تاریخی ما در عرصه فرهنگ و هنر نیز به ما کمک نخواهد کرد.

آقایی تصریح کرد: متأسفم که این موضوع را بگویم که در حال حاضر خیلی از دانشجویان و هنرجویان مجسمه سازی حتی اسم حاجی نوری را نشنیده باشند و این درد بزرگی برای هنر معاصر ماست. به عبارتی می توان گفت اگر آیندگان قضاوت خوبی از ما نداشته باشند و ما را جاهلان و بی عرضگان تاریخ بدانند، بی راهه نرفته اند.

پس از صحبت های آقایی پیکر مرحوم حسن حاجی نوری از فضای باز خانه هنرمندان ایران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تشییع شد.