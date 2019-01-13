کشت ۱۰۰۰ هکتار آفتابگردان روغنی در مزارع کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدافشین صفوی اظهار داشت: در راستای توسعه کشت آفتابگردان روغنی در استان و ضرورت تولید این محصول برای تولید روغن آفتابگردان؛ از سال ۹۵ برنامه کشت آفتابگردان روغنی در استان آغاز شده و در همان سال حدود ۴۸ هکتار آفتابگردان روغنی کشت شد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۶ سطح کشت افتابگردان روغنی استان به ۸۳ هکتار و در سال ۹۷ به ۳۲۰ هکتار رسید، افزود: از سطح ۳۲۰ هکتار آفتابگردان روغنی در استان کرمانشاه حدود ۶۰۰ تن محصول تولید شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه عمده کشت آفتابگردان روغنی در شهرستان اسلام آبادغرب انجام شده تصریح کرد: در سال ۹۷ حدود ۳۰ هکتار نیز در شهرستان گیلانغرب کشت شد.

وی با بیان اینکه شهرستان اسلام آبادغرب پتانسیل خوبی برای کشت و تولید آفتابگردان روغنی دارد اضافه کرد: سطح زیر کشت آفتابگردان روغنی این شهرستان در سال ۹۷ حدود ۲۹۰ هکتار بود.

صفوی با بیان اینکه خرید آفتابگردان روغنی نیز به صورت تضمینی صورت می گیرد افزود: قیمت خرید آفتابگردان روغنی به صورت تضمینی ۳۰۱۰۸ ریال می باشد.

وی سپس به کشت و تولید آفتابگردان آجیلی در استان پرداخت و افزود: سطح زیر کشت آفتابگردان آجیلی در استان ۴۲۰۰ هکتار بوده که از این سطح ۹ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم آفتابگردان آجیلی تولید شده است.