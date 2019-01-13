«برفک» روی میز نقد کانون ملی منتقدان تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه دوشنبه‌های نقد تئاتر که توسط کانون ملی منتقدان تئاتر ایران برگزار می شود دوشنبه ۲۴ دی ماه نمایش «برفک» به نویسندگی و کارگردانی جواد عاطفه در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

در این نشست عرفان پهلوانی منتقد، بازیگر و مدرس و رضا آشفته منتقد، پژوهشگر و نویسنده ضمن ارائه نقد و نظرشان درباره نمایش «برفک» با عوامل گروه گفتگو خواهند کرد. همچنین عاطفه پاکباز نیا بازیگر و روزبه حسینی طراح نور از جمله عواملی هستند که در کنار جواد عاطفه در این گفتگو شرکت می‌کنند.

«برفک» همانند کارهای پیشین جواد عاطفه درباره‌ مسئله‌ زنان است. این نمایش به موضوع مهاجرت و انسان مهاجر می‌پردازد که در آن زنی در گیرودار تصمیم برای رفتن و مهاجرت به سرزمینی دیگر است؛ زنی درگیر مالیخولیا در جامعه‌ای مردسالار، زنی که هیچ است، زنی که می‌خواهد و تلاش می‌کند تا زندگی نو و جدیدی را در جایی دور و غریبه برای خودش بسازد.