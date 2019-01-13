آیین معارفه رییس جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین معارفه حجت الاسلام نوری زاده ریاست مرکز رسیدگی به امور مساجد با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، سردار یزدی، دکتر ایروانی معاونت اجرایی دفتر مقام معظم رهبری و آیت الله جلالی خمینی، ائمه جمعه شهرستان‌‎ها و ائمه جماعات استان تهران، مدیران نواحی و کارگزاران امور مساجد، صبح امروز،‌ یکشنبه ۲۳ دی‌ماه،‌ برگزار شد.

این مراسم که در مجتمع فرهنگی آموزشی محراب مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار شد.

خاکریز اول دشمن، روحانیت است

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی با ابلاغ پیام مقام معظم رهبری گفت: اکنون خاکریز اول دشمنی استکبار با ما، روحانیت است. چون روحانیت بزرگترین پشتیبان و خاستگاه این انقلاب است.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری ادامه داد: سابقه روحانیت تشیع بسیار درخشان است از زمان غیبت کبری تا کنون شهدای بسیاری از این قشر تقدیم راه خدا شده است. شهدایی مثل شهید اول، شهید ثانی، قاضی نورالله شوشتری و شهدای بسیاری که زحمات فراوانی در این راه کشیدند.

وی افزود: اگر زحمات شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق کرکی، علامه مجلسی و دیگران نبود، اکنون دست ما خالی بود، چه بخواهد که دیگران را هدایت کنیم. آنچه داریم که به شکر مکتب پربار اهل بیت همواره با ما است، نتیجه زحمات این قشر است. حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری از این مسئله و از این سابقه استفاده کردند و همین راز و رمز محبوبیت روحانیت در دلهای مردم است.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی در ادامه گفت: در همین دفاع مقدس هشت ساله چند هزار طلبه و روحانی شهید شده اند؟، بسیاری از شما شهید محلاتی را می شناسید از نحوه شهادت ایشان با آن همه روحانی بزرگوار اطلاع دارید.

وی افزود: این سابقه درخشان وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند. شما در مساجد حضور دارید و با مردم در ارتباط هستید و بهتر می دانید راز و رمز موفقیت یک روحانی در مسجد و پایگاه خودش این است که با مردم مهربان و رابطه داشته باشد. در این خصوص مقام معظم رهبری بارها توصیه کردند و فرمودند روحانی نباید در شرایط فعلی تجمل گرا باشد.

قله برنامه های امور مساجد، دیدار با رهبر انقلاب بود

حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری رئیس شورای سیستگذاری ائمه جمعه کشور در مراسم معارفه رئیس جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد با ارائه خلاصه‌ای از دستاوردهای این مرکز در دوران ریاستش در آن گفت: قله برنامه‌هایی که در طول این سالها انجام شد شرفیابی به محضر مقام معظم رهبری در روز جهانی مسجد در سال ۹۵ بود. در آن جلسه رهبر عالیقدرمان نقشه راه را به زیبایی ترسیم نمودند و سالها می توان با همان نقشه راه طی منزل کرد.

امام جمعه موقت تهران از هدایت و عنایت رهبر انقلاب در طی سالیان ریاستش در مرکز رسیدگی به امور مساجد تقدیر کرد و گفت: آنچه که در این سال‌ها انجام شد حاصل یک کار جمعی بود و بنده کمترین سهم را در مسیر طی شده دارم. یاران خوب، مدیران و معاونین مرکز دارای روحیه جهادی و خدمت و اهل دانش هستند. اما مهمترین نکته این است که به لطف خدای متعال توانستیم از سرمایه عنایت و حمایت رهبر معظم انقلاب بهره مند باشیم.

وی افزود: بر خود لازم میدانم از ایشان به خاطر عنایت، دعا و راهنمایی که برای مجموعه ما داشتند، خالصانه و عاشقانه تشکر کنم. همچنین از دفتر مقام معظم رهبری حجت‌الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی و دکتر ایروانی تشکر می کنم که عنایت خاصی به مجموعه ما داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری ادامه داد: ما از محبت بزرگترهایمان در مجموعه بسیار بهره مند شدیم. بزرگان روحانیت تهران در این راه ما را پشتیبانی کردند و با دعا و راهنمایی خود ما را حمایت کردند. همچنین از ائمه جمعه استان تهران صمیمانه تشکر می کنم که در این راه یار صمیمی بنده و مرکز بودند. از مسئولین محترم نهاد ها مخصوصاً سپاه سرافراز سپاسگزارم. همچنین از مسئولین اداره اوقاف و ارشاد و مجموعه کسانی که در طول این سالها مرکز رسیدگی به امور مساجد را حمایت و راهنمایی می‌کردند متشکرم.

مسجد نهاد تمدن ساز است

حجت الاسلام و المسلمین سید ناصرالدین نوری‌زاده ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان به خصوص مسئولین منتسب به دفتر مقام معظم رهبری گفت: خدا را شاکرم که در ادامه خدمتم بخشی از آن در خانه خدا قرار گرفت.

حجت الاسلام نوری زاده از عنایت رهبر انقلاب و حسن ظن حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری نسبت به خودش تشکر کرد و گفت: امیدوارم به لطف خدا بتوانم در ادامه فعالیت هایی که در مرکز انجام شده، این جایگاه را ارتقا ببخشم و این سرمایه گرانقدر را حفظ و دستاوردهای مسجد را پاس بدارم.

وی با تبریک ایام ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها گفت: اگر بخواهیم امروز آسیب های اجتماعی را کم کنیم و اسلام ناب را به مردم ارائه دهیم، اگر می خواهیم اسلام انقلابی را در پیشگاه چشم مردم تجلی ببخشیم، مهمترین کار؛ فعالیت در حوزه فرهنگی است.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در ادامه گفت: خداوند مهمترین ابزار را نیز در اختیار ما قرار داده است؛ ابزار معارف اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و ابزار قرآن و مهمترین مکان را هم نیز در اختیار ما قرار داده است. جایگاهی که مردم در آن حضور پیدا می‌کنند، می شنوند و استقبال می‌کنند. لذا بایستی قدر مساجد را بدانیم.

وی افزود: مسجد یک نهاد تمدن ساز است. گستره تمدن اسلامی در سراسر بلاد اسلامی جای خودش را توسط مسجد باز کرد و هر شهر و قریه‌ای که در آن مسجد وجود داشت، قلمرو حاکمیت اسلامی محسوب می‌شد.

حجت الاسلام والمسلمین نوری زاده، در ادامه این جلسه معارفه، حکم خود را از دستان حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و حجت اسلام والمسلمین حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران و رئیس شورای سیاستکذاری ائمه جمعه کشور دریافت کرد.

در این مراسم حکم حجت الاسلام والمسلمین نوری‌زاده توسط حجت الاسلام والمسلمین آقایی سرپرست حوزه ریاست مرکز رسیدگی به امور مساجد قرائت شد.