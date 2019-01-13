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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۱۴

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری:

آتش سوزی پاساژ چهل ستون ساری در دست بررسی است

آتش سوزی پاساژ چهل ستون ساری در دست بررسی است

ساری - سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری ، از مهار آتش سوزی در پاساژ چهل ستون ساری خبر داد و گفت: علت بروز این حادثه دردست بررسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید هاشمی با بیان اینکه حادثه آتش سوزی پاساز چهل ستون ظهر امروز طی تماس شهروندان اطلاع رسانی و بلافاصله آتش نشانان به محل اعزام شدند اظهار داشت: حادثه آتش سوزی در مغازه الکتریکی و تعمیرات بی سیم واقع در طبقه سوم پاساژ چهل ستون  رخ داد و آتش نشانان در لحظات اولیه دود غلیظی را در محل مشاهده کردند.

وی که خود به همراه فرماندهان عملیاتی در محل حادثه حضور یافته بود، تصریح کرد: آتش نشانان با دستگاه های تنفسی به محل ورود پیدا کردند و با استفاده از تجهیزات اطفایی بطور کامل حریق را مهار و اطفا کردند.

هاشمی با اشاره به اینکه خوشبختانه در این حادثه زخمی نداشتیم ، خاطر نشان کرد: با سرعت عمل آتش نشانان، از سرایت آتش به مغازه های مجاور جلوگیری شد و اقدامات مربوط به ایمن سازی محل، تخلیه دود و عملیات لکه گیری نیز انجام شد.

وی افزود: در این عملیات ۳۵ مامور آتش نشان به همراه ۴ دستگاه خودروی اطفایی و ابرسان از سه ایستگاه آتش نشانی و یک دستگاه خودروی آبرسان از سازمان فضای سبز شهرداری مشارکت داشته اند.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری با تاکید بر رعایت موارد ایمنی از سوی شهروندان، درخصوص علت حادثه گفت: کارشناسان در حال بررسی علت وقوع حادثه هستند.

کد مطلب 4511949

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