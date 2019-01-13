آتش سوزی پاساژ چهل ستون ساری در دست بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید هاشمی با بیان اینکه حادثه آتش سوزی پاساز چهل ستون ظهر امروز طی تماس شهروندان اطلاع رسانی و بلافاصله آتش نشانان به محل اعزام شدند اظهار داشت: حادثه آتش سوزی در مغازه الکتریکی و تعمیرات بی سیم واقع در طبقه سوم پاساژ چهل ستون رخ داد و آتش نشانان در لحظات اولیه دود غلیظی را در محل مشاهده کردند.

وی که خود به همراه فرماندهان عملیاتی در محل حادثه حضور یافته بود، تصریح کرد: آتش نشانان با دستگاه های تنفسی به محل ورود پیدا کردند و با استفاده از تجهیزات اطفایی بطور کامل حریق را مهار و اطفا کردند.

هاشمی با اشاره به اینکه خوشبختانه در این حادثه زخمی نداشتیم ، خاطر نشان کرد: با سرعت عمل آتش نشانان، از سرایت آتش به مغازه های مجاور جلوگیری شد و اقدامات مربوط به ایمن سازی محل، تخلیه دود و عملیات لکه گیری نیز انجام شد.

وی افزود: در این عملیات ۳۵ مامور آتش نشان به همراه ۴ دستگاه خودروی اطفایی و ابرسان از سه ایستگاه آتش نشانی و یک دستگاه خودروی آبرسان از سازمان فضای سبز شهرداری مشارکت داشته اند.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری با تاکید بر رعایت موارد ایمنی از سوی شهروندان، درخصوص علت حادثه گفت: کارشناسان در حال بررسی علت وقوع حادثه هستند.