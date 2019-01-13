آشوراده را پایگاه ملی و بین المللی مطالعات زیست محیطی کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مردمی نجات آشوراده با انتشار یک نامه سرگشاده در آستانه سفر رئییس جمهور به استان گلستان پیشنهاد داد جزیره آشوراده، تبدیل آن به یک پایگاه ملی و بین المللی مطالعاتی شود که در نتیجه آن محققان ایرانی و غیر ایرانی بتوانند در حوزه هایی مانند گیاه شناسی، پرنده شناسی، علوم دریایی، تالاب شناسی، زمین شناسی، حشره شناسی و اکولوژی با بالاترین سطح حفاظتی به مطالعه و تحقیق میدانی بپردازند.

متن این نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران

با سلام و احترام

این نامه به مناسبت سفر قریب الوقوع جنابعالی به استان گلستان و به عنوان فرصتی مغتنم برای اطلاع رسانی و طرح مساله ای بسیار مهم خدمتتان تقدیم می گردد.

بر شما پوشیده نیست که آگاهی و حفاظت از ذخایر طبیعی و فرهنگی کشور، از اصلی ترین وظایف دولت ها است.

یکی از این ذخایر، تنها جزیره ایرانی دریای خزر یعنی جزیره آشوراده بوده که به همراه شبه جزیره میانکاله و خلیج گرگان ـ که مجموعا پناهگاه حیات وحش میانکاله را تشکیل می دهند ـ اولین سایت تالابی جهان است که در کنوانسیون بین المللی تالاب ها(کنوانسیون رامسر) ثبت شده است.

متاسفانه، طبیعت بکر این منطقه منحصر به فرد، باعث شده که همواره در معرض دست اندازی قدرتمندان مالی و سیاسی قرار گیرد. حدود دو دهه است که فعالان محیط زیست ایران در برابر این تخلف آشکار ایستاده اند. جدی ترین تلاش در این راستا تشکیل ستاد مردمی نجات آشوراده است که در پنج سال گذشته با تصمیمات غیر کارشناسی مخالفت کرده و قاطعانه به دفاع از حفظ جزیر ه آشوراده پرداخته است.

این ستاد از بدو تشکیل تلاش کرده است اهمیت و حساسیت اکولوژیکی جزیره آشوراده و منطقه میانکاله را به مسئولان ارشد کشور و متولیان اجرای طرح های گردشگری در این جزیره گوشزد کند.

اکنون این ستاد متشکل از بیش از ۳۰۰ سازمان مردم نهاد ایران، و جمعی از متخصصان ارشد و و حقوق دانان زبده می باشد که همگی در حفاظت از جزیره آشوراده هم داستان هستند. تاکنون اکثریت قریب به اتفاق شبکه های تشکل های محیط زیستی استان های ایران از اقدامات این ستاد حمایت کرده اند. تشکیل چنین ستاد گسترده ای در سطح ملی، نشان از اهمیت موضوع و عزم جدی اعضای آن دارد که در این کشور کم نظیر است.

جناب آقای رئیس جمهور! جنابعالی به عنوان یک حقوق دان باید در نظر داشته باشید که در پناهگاه های حیات وحش هیچ زون تفرج وجود ندارد و بنابر این ساخت تاسیسات گردشگری در این مکان ها غیر فنی و غیر قانونی است. این مقررات و ضوابطی است که در سطوح ملی و جهانی پذیرفته شده و همه ما ـ اعم از مردم و دولت ـ موظف به رعایت آن هستیم.

تلاش های ستاد مردمی نجات آشوراده صرفا به مکاتبه، بیانیه، و ارائه مقالات علمی و ... محدود نبوده، بلکه طی سالهای اخیر با دعوت از متخصصین زبده در زمینه ی اکولوژی ضمن مطالعات علمی و کارشناسی، ارزیابی و امکان سنجی طرح های گردشگری را تهیه و نظرات نخبگان علمی در زمینه حفاظت از محیط زیست را اخذ نموده است.

اکنون نه تنها جامعه مدنی ایران بلکه فعالان آگاه محیط زیست در جهان- از جمله در چندین کنوانسیون بین المللی مرتبط – نظاره گر اعمال و رفتار ما با مناطق حفاظتی ایران هستند. عزم جدی فرزندان غیور این کشور در حفاظت از گنجینه های طبیعی و فرهنگی نسل های کنونی و آینده خود، می بایست مایه مباهات هر دولتی باشد که خود را مردمی می نامد.

در مقابل اگر هر دولتی در برابر خواست عمومی و کارشناسی شده فعالان مدنی آن کشور بایستد، خود را در برابر خواست ملت قرار داده و باید منتظر از دست دان حمایت عمومی باشد.

جناب آقای روحانی! استان گلستان دارای دومین تنوع اقلیمی در ایران و سرمایه عظیم مردمی با تنوع فرهنگی و معیشتی است. در چنین منطقه ای می توان بهترین برنامه های اقتصادی و در آمد زا را با محوریت و مشارکت جوامع محلی مولد ارائه داد که به الگویی ملی و جهانی تبدیل شود. استان گلستان مستعد توسعه پایدار و ایجاد سطح مطلوب رفاه عمومی است که متاسفانه تاکنون محقق نشده است. در عوض تعابیری مانند "کیش دریای خزر"، "گردشگری در آشوراده"، "سکوی توسعه‌ی گلستان" برای جزیره آشوراده که از جانب بعضی افراد شنیده می شود، نشان از برنامه ریزی‌های دراز مدت برای بهره کشی از آن منطقه به بهانه اشتغالزایی دارد که البته بر فعالان مدنی ایران پوشیده نیست.

طرح گردشگری جدیدی اخیرا در محل اسکله بندر ترکمن با آئین کلنگ زنی مطرح شده است که از هیچ شفافیتی برخوردار نیست. عدم شفافیت و امتناع از اعلام رسمی جزییات این پروژه همچنین مغایر با اعلام نظر رهبری است که فرموده اند "به جز اسناد و مدارک مربوط به جنگ و امنیت ملی در کشور هیچ امر محرمانه ای وجود ندارد"؛ مقام معظم رهبری در ضمن این فرمایشات تاکید کردند که کلیه امور عمرانی و اجرایی کشور باید کاملا شفاف باشد.

اکنون بهترین پیشنهاد برای جزیره آشوراده، تبدیل آن به یک پایگاه ملی و بین المللی مطالعاتی است که در نتیجه آن محققان ایرانی و غیر ایرانی بتوانند در حوزه هایی مانند گیاه شناسی، پرنده شناسی، علوم دریایی، تالاب شناسی، زمین شناسی، حشره شناسی و اکولوژی با بالاترین سطح حفاظتی به مطالعه و تحقیق میدانی بپردازند. به این ترتیب به عوض نابودی آن جزیره در اثر ساخت و سازهای بی هویت و مخرب، جمعی از متخصصان و کارشناسان حقیقی به آن رفت و آمد خواهند کرد تا برای اولین بار در نوع خود منطقه ای با شهرت جهانی در این زمینه داشته باشیم.

در پایان به طور مشخص از شما تقاضا داریم دستور دهید طرح اخیر پروژه گردشگری جزیره آشوراده که در تاریخ ۵شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ در بندر ترکمن کلنگ زنی آن اجرا شده است، به فوریت متوقف گردد، و هر گونه ارائه طرح گردشگری دراین پناهگاه نادر حیات وحش برای همیشه ممنوع اعلام شود.