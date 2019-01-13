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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۴۷

با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور؛

۱۳ طرح گردشگری گلستان افتتاح خواهد شد

۱۳ طرح گردشگری گلستان افتتاح خواهد شد

گرگان - در سفر معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه کاروان دولت تدبیر و امید به گلستان، ۱۳ پروژه گردشگری استان افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح متمرکز ۱۳ عنوان پروژه گردشگری در مجموع با صرف هزینه ای ۱۶۰ میلیارد تومانی در سطح استان گلستان با حضور مونسان، فعالان حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نمایندگان مجلس ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۲۴ دی ماه ۹۷ در هتل آکام آزادشهر برگزار می شود.

افتتاح ۹ هتل ، مهمانپذیر، هتل آپارتمان و متل، افتتاح ۷۰ بوم گردی، افتتاح ۷۰ خانه مسافر، رونمایی از ۷۰ اثر ثبتی و افتتاح تامین زیرساخت های ۹ منطقه گردشگری از جمله پروژه هایی است که با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام می‌شود.

همچنین کلنگ ۱۲ طرح گردشگری و صنایع دستی به حجم سرمایه گذاری هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان در این سفر به زمین می خورد.

کد مطلب 4512063

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