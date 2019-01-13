واژگونی مینی بوس در آزاد راه قزوین، کرج حادثه آفرید

سرهنگ بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برخورد یک دستگاه سواری تیبا با مینی بوس سرویس کارکنان یکی از شرکت های صنعتی در آزاد ره قزوین به کرج درلاین شمالی در کیلومتر ۵۴ موجب زحمی شدن سرنشینان مینی بوس شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین تصریح کرد: این حادثه در محدوده شهر آبیک دراثر تغییر ناگهانی مسیر توسط سواری موجب برخورد با مینی بوس و واژگونی آن شد که در اثر آن چند نفر از سرنشینان مینی بوس مجروح شدند.

بیگلری تصریح کرد: این حادثه در ساعت ۱۷.۳۰ دقیقه یکشنبه رخ داد و دو نفر از مصدومان نیز با حضور ماموران اورژانس مداوا شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین تعداد مجروحان را ۱۱ نفر اعلام کرد.

پیمان نامدار در این باره اظهارداشت: با دریافت گزارش این حادثه سه دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان را به بیمارستان ولیعصر آبیک منتقل کردند.

به گفته نامدار مصدومان جراحت سطحی برداشتند و بلافاصله مورد مداوا قرار گرفتند و از بیمارستان مرخص شدند.