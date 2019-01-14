استارت آپ ها، منبع جذب نخبگان/ بیوتکنولوژی پولسازترین حوزه فناوری

به گزارش خبرنگار مهر سورنا ستاری در بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی که در وزارت بهداشت برگزار شد، با تشکر و قدردانی از دکتر هاشمی وزیر سابق بهداشت، گفت: در زمان دکتر هاشمی اتفاقات بزرگی افتاد و ما به توافقات بزرگی در زمینه علمی و فناوری رسیده ایم؛ همچنین دکتر نمکی نیز تاکنون در مسیرهایی به ما کمک کرده است تا اتفاقات بزرگی در زمینه فناوری رخ دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر به عینه می بینیم که رویکرد جدیدی در کشور حاکم می شود و آن پایش نیروهای انسانی است، گفت: نیروهای انسانی مهمترین عوامل در کشور هستند که می توانند خلق ثروت کنند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه حوزه علم و فناوری نیز از سوی دیگر حوزه مهمی بوده که انعطاف پذیر است، گفت: ما هر سیاستی که در حوزه فناوری داشته ایم به خلق ثروت منجر شده است. به طوری که هرجا یک هزار تومانی سرمایه گذاری کرده ایم، سال بعد ۲۰ برابر شده است.

به گفته ستاری: از اینجا می فهمیم که پولسازترین و ارزش افزوده ایجاد کننده ترین حوزه، حوزه فناوری است.

تولید ۶۰ دارو و ۸ واکسن در برنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

وی با بیان اینکه در میان فناوری ها، بیوتکنولوژی سودآورترین حوزه است، گفت: بیوتکنولوژی یا زیست فناوری حتی از حوزه فناوری اطلاعات هم سودآورتر است. زیرا ما فقط طی ۳-۴ ماه گذشته توانستیم تولید ۶۰ دارو و ۸ واکسن را در برنامه ریزی های خود بگنجانیم و این فوق العاده است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه باید دولت سرمایه گذاری های خود را در این زمینه ها به حداقل برساند و بخش خصوصی به این مسیر بیاید، گفت: تنها باید قانونگذاری ها و بروکراسی های اداری به حداقل برسد. البته که در تمام دنیا بروکراسی اداری وجود دارد اما ما باید مسیر جوانان مان را تسهیل ببخشیم و در مسیرشان سنگ اندازی نکنیم؛ باید قوانین مزاحم را از سر راه جوانان مان برداریم.

وی افزود: دریافت تائیدیه ها برای تجهیزات و دارو در وزارت بهداشت طولانی است. البته که در کل دنیا این پروسه طولانی است و باید این مسیر تسهیل شود.

ستاری با تاکید بر اینکه در حوزه بیوتکنولوژی شتاب دهنده هایی در خارج از تهران، استان ها مانند تبریز، ارومیه و غیره برای توسعه این حوزه و تولید محصولات به وجود آمده است، گفت: تحقیقات این حوزه به قدری به بازار نزدیک است که می توان به راحتی روی آن سرمایه گذاری کرد. این نشان می دهد که سرمایه گذاری روی حوزه بیوتکنولوژی اقتصادی است.

به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری: بیوتکنولوژی تنها شامل دارو و تجهیزات نیست بلکه شامل پروژه های پروبیوتیک، امنیت غذا و غیره می شود.

همکاری دانشگاه های کشور با یکدیگر

ستاری با تاکید بر اینکه در حال حاضر جهت گیری دانشگاه های مهندسی به سمت پزشکی شده است، گفت: این اتفاق مهمی است. زیرا دانشگاه ها همواره درصدد هستند که با یکدیگر ارتباط بگیرند؛ جداسازی دانشگاه ها اشتباه بود، اینها باید در کنار یکدیگر فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مرزهای دانش برداشته شده است، گفت: دانشکده های مهندسی به سمت علوم بین رشته ای روی آورده اند که این درست ترین کار ممکن است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه دانشگاه ها باید یکی می شدند، گفت: امیدوار هستیم در این دولت دانشگاه های خوبمان را نزدیک بهم کنیم تا با یکدیگر همکاری کنند.

ستاری گفت: امیدواریم برنامه های حمایتی معاون اول و سرپرست وزارت بهداشت، گامی در مسیر توسعه فناوری باشد.

وی خاطرنشان کرد: از پژوهش، اقتصاد، اعتبار، رتبه بندی پژوهشی در می آید. از این رو باید به این موضوع توجه ویژه ای شود. همچنین پژوهش ها می تواند باعث نگهداشتن نخبگان در کشور و بازگرداندن نخبگان غیر مقیم به کشور شود.

منبع جذب نخبگان، استارت آپ ها هستند

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد: در حال حاضر منبع جذب نخبگان ایرانیان غیر مقیم، همان استارت آپ ها هستند که می توانند به واسطه آنها ایده های خود را اجرایی کنند.

ستاری افزود: در حال حاضر بیش از هزار نفر از نخبگان ایرانی غیر مقیم به کشور بازگشته اند که ۶۰ درصد آنها به استارت آپ ها جذب شده اند.

وی با تاکید بر اینکه پژوهش یک کار فانتزی نیست، گفت: پژوهش ها همان اقتدار کشور هستند که ما باید در این مسیر بخش خصوصی را جذب کنیم.