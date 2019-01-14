جلسه نقد و بررسی «موسی و یکتاپرستی» فروید در ۲۵ دی

به گزارش خبرنگار مهر، «موسی و یکتاپرستی» در ایران برای نخستین‌بار در انتهای دهه ۴۰ با ترجمه قاسم خاتمی منتشر شد. پس از آن این کتاب سال‌ها نایاب بود و هیچگاه تجدید چاپ نشد، تا اینکه در سال ۱۳۸۸ انتشارات رخدادنو ترجمه صالح نجفی از این کتاب را منتشر کرد.

انتشارات مصدق در سال ۱۳۹۶ چاپ تازه‌ای از ترجمه قاسم خاتمی را در دسترس مخاطبان قرار داد، تا اینکه نشر نی تابستان امسال پیش ویراست تازه‌ای از ترجمه صالح نجفی را با شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه، ۱۹۰ صفحه و بهای ۱۷ هزار تومان به بازار فرستاد.

جلسه نقد و بررسی ترجمه صالح نجفی از این اثر جنجالی فروید از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ با حضور مترجم و جواد گنجی در دفتر نشر نی در آدرس خیابان فاطمی، خیابان رهی معیری، نبش خیابان فکوری، پلاک ۲۰ برگزار می‌شود. ورود به این جلسه برای تمامی علاقه‌مندان آزاد است.

فروید در کتاب «موسی و یکتاپرستی» روایت تازه‌ای از تاریخ قوم یهود با تشکیک در تبار عبرانی حضرت موسی کلیم‌الله ارائه می‌دهد که با باور و خوانش‌های رسمی روحانیون یهودی همخوانی ندارد.

«موسی و یکتاپرستی» در اصل آخرین تالیفی بود که فروید تا پیش از درگذشتش آن را به پایان رساند و در آن فرایند شکل‌گیری و تحول ادیان را مطابق با سیر شکل‌گیری و تحول روان نژندی در افراد بررسی کرد.

کتاب سه فصل دارد که عناوین آن به ترتیب عبارتند از «موسی مصری تبار»، «اگر موسی مصری باشد...» و «موسی، قوم او و دین یکتاپرستی». اصلی‌ترین مبحث کتاب در فصل سوم به مخاطبان ارائه می‌شود که خود شامل یک مقدمه و دو قسمت است.

به باور فروید در این کتاب حضرت موسی نه عبرانی بلکه دارای تباری مصری است، چرا که تبارشناسی نام موسی در فرهنگ و تاریخ مصر، نام او را مصری نشان می‌دهد. فروید اعتقاد دارد که در مصر کهن، یعنی ۱۳۷۵ سال پیش از میلاد، آمنحوتپ چهارم، فرعون وقت مصر، پرستش خدای شرک آلود آمون را ترک گفت و به پرستش خدای یکتا «آتون» درآمد و نام خود را از آمنحوتپ به «ایخناتون» تغییر داد. حضرت موسی نیز معتقد به این آیین یکتاپرستی بود و آن را به قوم یهود انتقال داد. به عبارتی حضرت موسی، یک مصری بود که زعامت قوم یهود را بر عهده گرفت.