جزئیات رشوه حسین هدایتی به مدیران بانک سرمایه

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده دادستان تهران در رابطه با ارائه تسهیلات از سوی بانک سرمایه به شرکت های منتسب به حسین هدایتی گفت: حسین هدایتی از طریق شبکه ای از شرکت های خریداری شده و پرداخت رشوه، وجوه کلانی از بانک سرمایه را به صورت نامشروع تحویل و از پرداخت پول ها استنکاف می کند.

صفریان افزود: آنچه محرز است این است که اعضای هیئت مدیره وقت، پرداخت تسهیلات در شرایط اصلی معاملات، احراز قراردادها، شناسایی اموال گیرندگان تسهیلات و صحت انجام معامله و همچنین اعتبار سنجی اصولی از شرکت ها را انجام نداده اند و ۶۰۰ میلیارد تومان در قالب عقود اسلامی به شرکت های منتسب به این شخص پرداخت کرده اند.

نماینده دادستان تهران، تصریح کرد: پرداخت وجوه به این شرکت ها، موجبات معوقات پرداختی به شرکت های منتسب به حسین هدایتی را فراهم کرده است.

وی یادآور شد: گزارش بازرسی بانک مرکزی بیانگر عدم رعایت قوانین ابتدایی در ارائه تسهیلات به این شرکت ها است. شعبه اسکان بانک سرمایه در یک بازه زمانی خاص، ضمانت نامه هایی را صادر می کرده که مبلغ آن سه هزار میلیارد تومان بوده است. در این رابطه عدم اخذ وثایق کافی به عنوان وثیقه هم از دیگر تخلفات این بانک محسوب می شود.

نماینده دادستان تهران با بیان اینکه اعتبار سنجی لازم برای پرداخت تسهیلات به این شرکت ها انجام نشده است، گفت: شرکت های مذکور فاقد کارت بازرگانی بوده اند. عدم شناسایی هویت، عدم ارائه گزارشات کارشناسی جهت تودیع فنی و مالی طرح ها جهت ارائه تسهیلات، عدم ارائه شفاف موضوع جهت ارائه تسهیلات هم از دیگر تخلفات صورت گرفته است.

وی افزود: به رغم تخطی شعبه از سوی اداره مرکزی نمی توان از تخلفات و غفلت مدیران بانک چشم پوشی کرد.